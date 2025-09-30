El pueblo para fanáticos del choripán

En la provincia de Buenos Aires se encuentra Ranchos, un pintoresco pueblo de unos 19.000 habitantes. Este lugar, con un encanto nostálgico, se ha convertido en un secreto bien guardado para quienes desean escapar del bullicio urbano y disfrutar de una experiencia cargada de sabores, donde el choripán es el protagonista.

Ubicado en el partido de General Paz, a aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ranchos parece detenido en el tiempo. Ofrece una experiencia que combina la tranquilidad del pasado con la pasión por la gastronomía dulce, despertando el interés de los amantes de la comida a la parrilla.

pueblo choripán ranchos 3 El pueblo de Ranchos, ubicado en las afueras de Buenos Aires.

El mayor atractivo de este rincón bonaerense es la Fiesta Regional del Choripán, que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre. Este evento se realizará en la isla de la laguna del pueblo y tendrá, obviamente, degustación de esta comida típica pero también feria de artesanos y espectáculos musicales.

Fiel a la tradición argentina, la fiesta no se limita a la gastronomía, sino que también ofrece actividades campestres que pueden ser motivadas por las personas que llegan a este pueblo y deciden acampar en el lugar para pasar el día. La flora y la fauna campestre estarán a la orden del día.