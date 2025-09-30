Una pareja fue descubierta con un contrabando de $90 millones al ingresar a Mendoza

A pesar que los sospechosos ya habían pasado por Horcones, lo sorpresivo para los gendarmes fue que al abrir el vehículo encontraron una gran cantidad de elementos. No había casi dudas que se trataba de mercadería para revender.

Llevaban varios bultos de ropa, elementos para la cocina y decoración y también tecnología provenientes de Chile y sin el aval aduanero correspondiente. Todo lo secuestrado tenía un valor de $88.572.417.

Frustraron otros intentos de contrabando

En otros procedimientos, Gendarmería Nacional controló un camión que tenía como destino Buenos Aires. En la cabina del chofer hallaron una caja con un repuesto mecánico que no tenía la documentación correspondiente por haberlo ingresado al país.

contrabando de chile gendarmería nacional 3 En varios operativos por la Ruta 7 Gendarmería Nacional detectó vehículos con elementos de contrabando que ingresaron desde Chile. Foto: Gendarmería Nacional

En otro operativo en Punta de Vacas los gendarmes constataron que en un vehículo llevaban cajas con taladros, tuercas, arandelas, tornillos y pernos provenientes de Chile y que no tenían la autorización para ingresarlos al país, por lo que fue secuestrado por contrabando.