Femicidio en Florencio Varela: el video en el que detienen a una sospechosa en televisión en vivo

Video: así detuvieron a una mujer en vivo por el femicidio en Florencio Varela

Florencia Ibañez fue invitada al programa Hora crítica del Canal A24, para hablar de su tío, Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el femicidio en Florencio Varela. La mujer se pasó varios minutos describiendo al hombre, pero esta entrevista se convirtió en un momento de tensión, al darse a conocer que la mujer tenía a la policía esperando en las afueras del medio.

El femicidio en Florencio Varela no solo ha avanzado sobre el principal sospechoso, sino que también lo hizo en torno a aquellas personas que habrían sido partícipes del escabroso hecho. El último detenido es Lázaro Víctor Sotacuro, quien es acusado de haber servido como vehículo de apoyo a la camioneta blanca en la cual trasladaron a Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) a la supuesta fiesta.

Florencia Ibañez fue entrevistada y se encargó de defender a su tío sobre estas acusaciones. En sus declaraciones, la mujer admitió haber estado en el vehículo que aparece en imágenes la noche del secuestro de las tres víctimas de femicidio: "El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos".

detencion femicidio en florencio varela La mujer estuvo presente en lo que la policía considera un auto de apoyo en el femicidio en Florencio Varela.

Rápidamente, la mujer se defendió de su conexión con el femicidio en Florencio Varela: “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”. A pesar de las declaraciones, ya era tarde, porque efectivos de la DDI La Matanza y de la Policía de la Ciudad ya estaban a la espera en el exterior del canal para poder llevar a la mujer a declarar.

El momento fue verdaderamente tenso y hasta de confusión entre los entrevistadores, que aseguraban que nunca les había tocado vivir algo de este estilo, mientras continuaban tratando el tema del femicidio de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela.

Así fue el momento de la detención de la sobrina de uno de los sospechosos del femicidio:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1972737919824912739?t=kmlMvknIi70TZfdm7bwoZA&s=19&partner=&hide_thread=false URGENTE | ESTO PASO EN VIVO EN LOS ESTUDIOS DE A24



LA POLICÍA DETUVO A FLORENCIA IBÁÑEZ TRAS LA ENTREVISTA SOBRE EL CRIMEN EN FLORENCIO VARELA



“La policía la está esperando en la puerta del estudio, Florencia será detenida, acompañó a SU TÍO AL VIAJE A FLORENCIO VARELA” pic.twitter.com/9uItensgwd — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 29, 2025

El operativo fallido para dar con el "Pequeño J", posible autor del femicidio

El pasado viernes se conocieron las imágenes del operativo fallido para dar con el sospechoso de la autoría del femicidio en Florencio Varela. En el video se observa cómo los efectivos ingresaron al barrio en busca de un bar que, según informantes, era frecuentado por "Pequeño J". También apuntaron a un edificio cercano cuyo tercer piso habría funcionado como uno de sus "aguantaderos".

La pasada semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que el "Pequeño J" fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización narcocriminal. La principal hipótesis de los investigadores es que Valverde Victoriano contrató sicarios y transmitió en vivo las torturas y el posterior femicidio.