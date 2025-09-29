Detuvieron a la sobrina de Víctor Sotacuro, uno de los sospechosos de los femicidios en Florencio Varela.

Crimen mujer tio Lázaro Sotacuro, tio de Florencia, fue detenido en un hostal de la ciudad de Villazón, en Bolivia, luego de cruzar la frontera. Foto gentileza la100.com

Los efectivos de la DDI La Matanza y de la Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista junto a su abogado Guillermo Endi hablando de su tío, el quinto detenido por el brutal asesinato de las jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados el miércoles último enterrados en el patio de una casa situada en Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.

“El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", indicó la sobrina de Sotacuro durante la entrevista.

Además, la joven explicó que junto al sospechoso y a un amigo en común, se trasladaron a un kiosco ubicado a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres chicas. “Teníamos que hacer tiempo”, comentó.

Luego, la mujer relató que en ese momento, Sotacuro le comentó que el pasajero que debía recoger tardaría tres horas en llegar. “Ahí le pedí que nos llevara. Nos dejó a las 12.48, a mi acompañante y a mí, en Bajo Flores, y se fue”, dijo.

Florencia aseguró además que nunca estuvo en la casa donde ocurrió el triple crimen, sostuvo que “no conocía a las víctimas” y comentó que cuenta con pruebas para demostrarlo ante la Justicia.

“Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, señaló la sobrina de Sotacuro, quien fue detenido en un hostal de Villazón, luego de cruzar la frontera con Bolivia.

“Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”. afirmó Ibáñez, quien repitió que no tiene nada que ver con el femicidio de las tres chicas.

Crimen mujer y abogado Florencia Ibáñez, sobrina de Lázaro Sotacuro detenido en Bolivia, fue aprehendida luego de dar una entrevista en TV. Foto captura de pantalla.

Al referirse a las acusaciones que pesan sobre Sotacuro, Florencia comentó que “Víctor es mi tío, está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado con el narcotráfico”.

Inmediatamente aclaró: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”.

Los dichos del abogado de la joven

Guillermo Endi, abogado de Florencia Ibáñez, afirmó en diálogo con la prensa que su asistida es “inocente”, a la vez que denunció “amenazas” contra la sobrina de Sotacuro, quien es la séptima apresada en el caso luego de las capturas de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

Mientras que Ariel Giménez, el hombre que habría sido contratado para cavar los pozos donde se enterraron los cuerpos, luego cubiertos con hormigón, se negó a declarar este lunes, mientras que continúan las búsquedas de Julio Valverde, alías "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.