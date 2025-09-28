Triple crimen de Florencio Varela: un hombre de 29 años está acusado de cavar el pozo y enterrar a las víctimas

La investigación del horroroso triple crimen de Florencio Varela sigue avanzando la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un sujeto que, sospechan, habría sido el encargado de cavar el pozo en el patio de la casa de Río Jachal y Chañar donde los narcos sepultaron los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Se trata de Ariel Giménez, de 29 años, al que la policía buscaba en las últimas horas y ahora pretenden avanzar en determinar si su rol en el triple crimen se limitó al pozo del patio, sin conocer la increíble saña criminal de la banda narco y lo que iban a hacer con Brenda, Morena y Lara.

O si, en cambio, formaba parte más cerca del entramado de ese grupo narco que tenía a la casa de Florencio Varela "para algunas situaciones".

La detención de Giménez pero se produjo en las últimas horas del viernes, durante un operativo de allanamientos en la localidad de Florencio Varela.

triple2 Triple femicidio. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.

Según fuentes vinculadas con la investigación, la policía llegó a Giménez porque lo mencionaron algunos de los detenidos por el tétrico triple crimen.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red delictiva dedicada al narcotráfico, que operaba en distintas zonas del sur del conurbano.

El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales, y luego esas tareas pasaron a manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que dirige Carlos Arribas.

Con la detención, Giménez quedó a disposición de Arribas y en las próximas horas será indagado a ver si puede brindar más detalles que lleven a los investigadores a seguir avanzando en llevar a todos los que colaboraron con ese impresionante hecho de sangre al banquillo de la Justicia.

Fuente: perfil.com