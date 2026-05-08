Mirtha Legrand recibirá una de las máximas distinciones que otorga el rey Felipe VI de España

condecoracion La Orden de Isabel la Católica fue instituida por el Rey Fernando VII en 1815. Imagen: www.exteriores.gob.es

Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperaciones afirma que este reconocimiento tiene como objetivo premiar comportamientos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de España o que contribuyan, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional.

"Su Majestad el Rey (de España) es el Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica, por lo que todas las condecoraciones de esta Orden son conferidas en su nombre", afirma el sitio web oficial.

Mirta Legrand: la elegida

Legrand es un fenómeno único en la televisión mundial. Comenzó su carrera a los 12 años y con 13 ya filmó su primera película Hay que educar a Niní. Con el paso de los años llegó a grabar 36 largometrajes en total, pero se convirtió en un ícono cuando pasó a la televisión.

La diva lleva 58 años presentando sus almuerzos televisados, que inició en 1968 con el nombre Almorzando con las estrellas y después pasó a Almorzando con Mirtha Legrand. En la actualidad el programa transformó su formato y se presenta como La noche de Mirtha Legrand.

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Cuándo será la condecoración

El acto de entrega de la condecoración estaba previsto para el mes de abril en la sede de la Embajada española, en el Palacio Salas Dodero, un edificio de estilo neoclásico francés en Palermo, Buenos Aires. Sin embargo, la ceremonia fue postergada para las próximas semanas.

El reconocimiento que se entrega en nombre de Felipe VI, se sumará a la Orden Nacional de la Legión de Honor que Mirta Legrand recibió en la Embajada de Francia en 2022.

Cabe destacar que el padre de la diva, José Martínez Fernández, nació en Almería, España, pero llegó a la Argentina con apenas tres años. Rosa Suárez García, la madre de Mirtha, tenía ascendencia brasileña y española.