No tires las cenizas del asado y transfórmalas en un tesoro para tu jardín

leña conviertiendose en ceniza Cuando se pone la leña al fuego, mientras se hace el asado, se van conviertiendo enscenizas. Ese polvo cuenta con múltiples beneficios si se usa con cuidado. Fuente: Canva.

Por qué las cenizas del asado son un tesoro y qué hacer con ellas

Su uso más práctico y beneficioso es en la jardinería. Las cenizas de madera, es decir cuando usas la leña o algún pedazo de madera que tengas para el fuego, contienen potasio, calcio y magnesio, tesoro ideal para mejorar la estructura del suelo y beneficiar a las plantas si se las usa con cuidado.

Estas cenizas tienen tres usos prácticos, primero elevan el ph de los suelos ácidos y aportan nutrientes solubles como fertilizante para las plantas. Además, sirven como compost porque pueden corregir desequilibrios y aportar minerales. Si las aportas en pequeñas porciones tendrás sin duda un tesoro. También actúan como barrera física contra babosas y caracoles. La textura áspera y seca de las cenizas hace que estos animales tengan el paso dificultado hacia tus plantas o jardín.

Beneficios de reutilizar las cenizas del asado

ceniza para las plantas y huertas Las cenizas de asado tiene muchos beneficios como mejorar el suelo, nutrir el compost y ayudar a controlar plagas. Fuente: Ecología Verde.

Si se combina con otras prácticas de control y cuidado, ayuda a ahuyentar las plagas que afecten tus plantas.

Son excelentes fertilizantes de huertas y macetas con plantas que toleran suelos menos ácidos.

Junto con otros abonos orgánicos son un complemento al compost.

Hoy en día que el reciclaje y la sustentabilidad son tendencia, hay pequeños gestos como este pueden marcar la diferencia en tu jardín. Por eso, cuando hagas asados y apartes las cenizas, pensá dos veces antes de tirarlas porque ese resto que quedó después del asado que comiste con tu familia o amigos puede convertirse en un verdadero tesoro verde.