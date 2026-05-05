Si tenés un repasador con grasa o quemado en tu cocina, tenés un tesoro: para qué sirve y cómo usarlo nuevamente

personas usando el repasador Los repasadores son multifuncionales, nos secamos las manos, agarramos objetos calientes, nos limpiamos la boca y miles de cosas más. Pero ese mismo uso, hace que se engrasen, junten mal olor y se rompan.

Pues además de ser ideales para sacar cosas calientes del horno, para secarnos las manos, lo apoyamos sobre la mesada con otras comidas, etc. Sin embargo, cuando cumplen su ciclo en la cocina, resultan ser una alternativa económica y fácil de renovar cuando ya están desgastados. Pero ojo, que no cumplan su uso original no quiere decir que no sirvan más. Pues gracias al reciclaje puedes darle una nueva vida y sin duda será mejor que ser un repasador.

Reciclaje: cómo darle una segunda vida útil a ese repasador roto, con grasa o quemado

La verdad es que un simple trapo se puede reciclar de cualquier forma que desees. El tema es que por ejemplo, un repasador en su estado original, cuando ya no sirve, está muy sucio o roto deja de servir efectivamente para lo que se lo usa. Por eso, reciclarlo es la mejor opción sin necesidad de tirarlo.

portamacetas con repasador Además de porta macetas, los repasadores pueden ser portavasos, funda pasa bolsas e incluso un juguete para tu mascota.

Entre las opciones que ofrece el reciclaje para convertir todo en un tesoro, tenemos la opción de crear un elegante porta macetas. Para ello tenés que tener a mano el repasador que ya no uses, un recipiente de plástico o metal, una pistola de pegamento y un cinturón viejo que ya no te quede, este roto o simplemente no uses.

Primero elegí el recipiente que quieras hacer porta macetas, elegí el repasador y usando el recipiente como guía cubrí la superficie, pero dejando prolijo los bordes. Después poné el pegamento en toda la superficie y pegá la tela. Ahora con el cinturón corta tiras de cuerpo para formar las manijas y pegalas al costado del recipiente. Y ¡listo! Tendrás un maravilloso porta macetas, fácil, rápido y muy original.