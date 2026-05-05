El buque de China que mueve el gas del mundo: con 298 metros es el mayor barco metanero del planeta

Se trata del buque Celsius Georgetown. Construido integramente por el astillero chino China Merchants Heavy Industry (CMHI) en Jiangsu para la empresa danesa Celsius Shipping. Es el primero de una serie de barcos de este tipo encargados por dicha compañía.

Este buque marca un hito técnico. Este barco destaca por su sistema de combustión dual y tecnología de lubricación por aire, marcando el ingreso de China en el dominio de la construcción naval de alta tecnología.

Celsius Georgetown (1)

Cómo es este barco

Lu Jinlong, director del programa de grandes buques de GNL de la compañía, dijo que esta ha asegurado pedidos para seis buques de este tipo. Los cinco restantes se encuentran actualmente en construcción, y se espera que el segundo sea entregado en tres meses.

Este buque de China se caracteriza por:

es un avanzado metanero con 298.8 metros de eslora

diseñado para transportar 180,000 metros cúbicos de GNL a -163 °C

es un barco que cuenta con un sistema de propulsión de baja velocidad de combustible dual

que cuenta con un sistema de propulsión de baja velocidad de combustible dual se caracteriza por una baja tasa de evaporación y un excelente desempeño ambiental

puede alcanzar una velocidad de servicio de entre 13 y 15 nudos.

está equipado con un motor diésel marino y una hélice única.

este buque transporta principalmente cargas sólidas a granel como granos, carbón y minerales.

transporta principalmente cargas sólidas a granel como granos, carbón y minerales. pertenece a la categoría Handymax o Supramax, lo que le permite operar en puertos medianos.

La complejidad tecnológica de estos barcos les ha valido el calificativo de "la joya de la corona" de la industria naval, un sector dominado desde hace largo tiempo por un pequeño número de constructores navales de talla mundial.