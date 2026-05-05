China ya concentra aproximadamente el 50% de la producción naval mundial, y el éxito de este barco consolida a sus astilleros en el segmento de alta gama. De este modo, asegura contratos a largo plazo y fortalece su posición como líder de la industria naval a nivel global. Te contamos de qué se trata.
El buque de China que mueve el gas del mundo: con 298 metros es el mayor barco metanero del planeta
Se trata del buque Celsius Georgetown. Construido integramente por el astillero chino China Merchants Heavy Industry (CMHI) en Jiangsu para la empresa danesa Celsius Shipping. Es el primero de una serie de barcos de este tipo encargados por dicha compañía.
Este buque marca un hito técnico. Este barco destaca por su sistema de combustión dual y tecnología de lubricación por aire, marcando el ingreso de China en el dominio de la construcción naval de alta tecnología.
Cómo es este barco
Lu Jinlong, director del programa de grandes buques de GNL de la compañía, dijo que esta ha asegurado pedidos para seis buques de este tipo. Los cinco restantes se encuentran actualmente en construcción, y se espera que el segundo sea entregado en tres meses.
Este buque de China se caracteriza por:
- es un avanzado metanero con 298.8 metros de eslora
- diseñado para transportar 180,000 metros cúbicos de GNL a -163 °C
- es un barco que cuenta con un sistema de propulsión de baja velocidad de combustible dual
- se caracteriza por una baja tasa de evaporación y un excelente desempeño ambiental
- puede alcanzar una velocidad de servicio de entre 13 y 15 nudos.
- está equipado con un motor diésel marino y una hélice única.
- este buque transporta principalmente cargas sólidas a granel como granos, carbón y minerales.
- pertenece a la categoría Handymax o Supramax, lo que le permite operar en puertos medianos.
La complejidad tecnológica de estos barcos les ha valido el calificativo de "la joya de la corona" de la industria naval, un sector dominado desde hace largo tiempo por un pequeño número de constructores navales de talla mundial.