Corea del Sur compite con China en este puerto vital de América del Sur y desafía el monopolio logístico en el Pacífico

El sistema portuario del Pacífico suramericano vive una transformación silenciosa, donde el puerto del Callao y el nuevo megapuerto de Chancay se han convertido en piezas clave de una disputa logística global. Por un lado, China ha logrado consolidar su presencia en el Perú a través de Chancay, un proyecto de gran escala operado por COSCO Shipping, con una inversión superior a los 1.300 millones de dólares.

En contraste, el puerto del Callao, principal puerto histórico del país, mantiene un esquema más diversificado y competitivo, donde distintos operadores internacionales gestionan terminales y donde Corea del Sur ha buscado una presencia más discreta, enfocada en cooperación tecnológica, modernización industrial y vínculos logísticos, especialmente en el sector naval y de servicios asociados.

Puerto el callao (2)

La importancia de estos puertos

Mientras China apuesta por infraestructura de gran escala y control directo de nodos logísticos estratégicos como Chancay, Corea del Sur se posiciona mediante inversiones más técnicas y puntuales dentro del sistema ya existente del Callao. Ambos enfoques, aunque distintos, convergen en un mismo escenario: el Pacífico suramericano como eje decisivo del comercio entre América del Sur y Asia.

El puerto de Chancay no solo representa infraestructura, sino también una reconfiguración del mapa logístico regional, al ofrecer a China un punto de control sobre flujos comerciales clave en el Pacífico. Su capacidad proyectada lo posiciona como uno de los puertos más importantes del hemisferio sur en el comercio transpacífico.