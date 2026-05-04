Cuando se habla de China y su capacidad para crear nuevos productos, suele pensarse en innovaciones futuristas. Sin embargo, en este caso no se trata de inventar algo completamente nuevo, sino de reinventar uno de los electrodomésticos más tradicionales del hogar: la lavadora, también conocido como lavarropas.
En cualquier casa, la lavadora se ha convertido en un elemento indispensable. Ahora, China busca llevarla a otro nivel con tecnología de punta y un modelo ultrafino que sorprende no solo por ocupar menos espacio, sino también por un diseño que conquista incluso a quienes tienen un ojo estético más exigente.
Adiós a la lavadora tradicional: China lanza un modelo ultradelgado con 27 programas, flujo de agua 3D y esterilización a vapor
Se trata de la lavadora Xiaomi Mijia 12Kg Ultra-Slim, lanzada a finales de abril. Este electrodoméstico rompe con la limitación del espacio y, al mismo tiempo, ofrece una gran capacidad de carga. Aunque parezcan dos ideas opuestas, la empresa de China ha logrado que una lavadora tan delgada pueda lavar hasta 12 kilos de ropa.
Asimismo, esta lavadora incorpora un tambor ampliado de 525 mm y una tasa de lavado de 1,25, lo que permite que las prendas giren con mayor libertad. Esto se traduce en menos enredos y un lavado mucho más profundo. Además, cuenta con un motor inverter directo y sistemas de amortiguación que reducen la vibración y aumentan la durabilidad.
Como es esta lavadora
Con nueva tecnología, resalta por
- Esta lavadora incorpora funciones de vapor que ayudan a eliminar bacterias y alérgenos, mejorando la higiene de las prendas en cada ciclo.
- Este electrodoméstico ofrece múltiples programas de lavado inteligentes que se ajustan automáticamente según el tipo de tejido y nivel de suciedad.
- La lavadora permite el control remoto desde el celular mediante una app, facilitando programar o monitorear el lavado a distancia.
- Este electrodoméstico está diseñado para optimizar el consumo de agua y energía, logrando mayor eficiencia en el uso diario.
- La lavadora incorpora un sistema de sellado antibacteriano en la puerta, que ayuda a prevenir la acumulación de moho y malos olores.