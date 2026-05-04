Adiós a la lavadora tradicional: China lanza un modelo ultradelgado con 27 programas, flujo de agua 3D y esterilización a vapor

Se trata de la lavadora Xiaomi Mijia 12Kg Ultra-Slim, lanzada a finales de abril. Este electrodoméstico rompe con la limitación del espacio y, al mismo tiempo, ofrece una gran capacidad de carga. Aunque parezcan dos ideas opuestas, la empresa de China ha logrado que una lavadora tan delgada pueda lavar hasta 12 kilos de ropa.

Asimismo, esta lavadora incorpora un tambor ampliado de 525 mm y una tasa de lavado de 1,25, lo que permite que las prendas giren con mayor libertad. Esto se traduce en menos enredos y un lavado mucho más profundo. Además, cuenta con un motor inverter directo y sistemas de amortiguación que reducen la vibración y aumentan la durabilidad.

_Lavadora Xiaomi Mijia 12Kg Ultra-Slim

Como es esta lavadora

Con nueva tecnología, resalta por