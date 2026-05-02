Automotriz china patentó un auto eléctrico con inodoro a bordo

No obstante, la autenticidad de la solicitud de patente ha sido confirmada por sitios como Electrive.com. Seres obtuvo una patente de modelo de utilidad para un "inodoro para vehículos" el 10 de abril de 2026 con el número de publicación CN224104011U, aunque la patente se presentó originalmente el 22 de abril de 2025.

Según el resumen de la patente, la invención consta principalmente de dos componentes: el propio inodoro y un mecanismo de raíl deslizante. El mecanismo de raíl deslizante incluye un raíl fijado a la parte superior del inodoro, mientras que el propio raíl está equipado con un dispositivo de fijación al asiento del vehículo. Cuando es necesario, el inodoro puede extraerse de debajo del asiento y volver a colocarse de forma compacta tras su uso.

La patente describe el inodoro como dotado de un sistema de ventilación y un conducto de extracción para dirigir los malos olores al exterior. Se incluye un dispositivo de calefacción para evaporar la orina y secar los residuos restantes. Además, hay un contenedor de recogida de residuos que debe vaciarse con regularidad.

Aún no está claro si el inodoro integrado en el vehículo llegará a comercializarse. Los medios de comunicación chinos sugieren que pronto podría ofrecerse como un extra opcional, aunque no se ha confirmado.

El caso de uso también es incierto: por razones de seguridad, es probable que utilizar el retrete mientras se conduce no sea factible. Sin embargo, puede estar pensado para emergencias como los atascos de tráfico, en los que no se puede acceder a ningún aseo.