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7 pasos para limpiar el interior de tu auto de manera rápida y completa

Mantener el interior de tu auto impecable es fácil con esta guía rápida para limpiar el habitáculo de forma eficiente, con pasos muy sencillos

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Limpiar los asientos, un paso infaltable en la limpieza del coche.

Limpiar los asientos, un paso infaltable en la limpieza del coche.

Lograr un acabado casi profesional en el interior de tu auto no requiere de horas de trabajo, sino de un orden lógico y las herramientas adecuadas para eliminar la suciedad acumulada.

1. Retirar la basura y los objetos sueltos

Lo ideal es llevar una bolsa de basura al auto y desechar todo directamente para que no quede nada olvidado en los compartimentos.

2. Sacar y limpiar las alfombrillas

Al retirarlas, doblalas ligeramente para evitar que la suciedad caiga sobre la tapicería del suelo durante el proceso.

interior auto

3. Aspirar el interior a fondo

Utilizá los accesorios adecuados de la aspiradora para realizar una limpieza de manera efectiva, facilitando los pasos posteriores.

4. Limpiar el salpicadero y las superficies de plástico

Primero quitá el polvo en seco y, en caso de suciedad persistente, repasá la zona con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

5. Limpiar los asientos de tela o cuero

Las superficies de los asientos están especialmente expuestas y absorben suciedad y grasa de la piel, por lo que deben limpiarse con profundidad.

limpieza coche
Una vez limpio el interior del auto, podemos pasar al exterior sin problemas.

Una vez limpio el interior del auto, podemos pasar al exterior sin problemas.

6. Limpiar los cristales por dentro

Para obtener resultados sin manchas, trabajá en dos pasos: primero realiza una limpieza previa en seco y luego repasá con limpiacristales y un paño limpio.

7. No olvidar las rejillas de ventilación y las ranuras

Limpiá estas zonas con un pincel o un cepillo suave y, si es necesario, ayudate con cuidado de la aspiradora para extraer el polvo restante.

Esta es una guía para cumplir con lo básico dentro de tu coche. Para tener un mejor resultado, hay que dedicar más tiempo y dinero, ya que los productos, por ejemplo, para limpiar los asientos de cuero, son caros en general.

Si seguís estos pasos a conciencia, podrás mantener tu auto en perfectas condiciones sin necesidad de llevarlo al lavadero, lo que te hará ahorrar mucho dinero.

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