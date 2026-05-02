7 pasos para limpiar el interior de tu auto de manera rápida y completa

Al retirarlas, doblalas ligeramente para evitar que la suciedad caiga sobre la tapicería del suelo durante el proceso.

interior auto

3. Aspirar el interior a fondo

Utilizá los accesorios adecuados de la aspiradora para realizar una limpieza de manera efectiva, facilitando los pasos posteriores.

4. Limpiar el salpicadero y las superficies de plástico

Primero quitá el polvo en seco y, en caso de suciedad persistente, repasá la zona con un paño de microfibra ligeramente humedecido.

5. Limpiar los asientos de tela o cuero

Las superficies de los asientos están especialmente expuestas y absorben suciedad y grasa de la piel, por lo que deben limpiarse con profundidad.

limpieza coche Una vez limpio el interior del auto, podemos pasar al exterior sin problemas.

6. Limpiar los cristales por dentro

Para obtener resultados sin manchas, trabajá en dos pasos: primero realiza una limpieza previa en seco y luego repasá con limpiacristales y un paño limpio.

7. No olvidar las rejillas de ventilación y las ranuras

Limpiá estas zonas con un pincel o un cepillo suave y, si es necesario, ayudate con cuidado de la aspiradora para extraer el polvo restante.

Esta es una guía para cumplir con lo básico dentro de tu coche. Para tener un mejor resultado, hay que dedicar más tiempo y dinero, ya que los productos, por ejemplo, para limpiar los asientos de cuero, son caros en general.

Si seguís estos pasos a conciencia, podrás mantener tu auto en perfectas condiciones sin necesidad de llevarlo al lavadero, lo que te hará ahorrar mucho dinero.