Guía: esto es lo que más batería gasta en tu auto eléctrico

alcance aire acondicionado El aire acondicionado y la calefacción, entre los que más gastan batería y limitan el alcance de los autos eléctricos.

Para un auto promedio con batería de 65 kWh, mantener un ritmo constante y moderado garantiza un viaje más largo sin paradas técnicas. El estudio de Geotab resalta que, incluso en días con temperaturas de 30 grados, el sistema de enfriamiento del habitáculo es sumamente eficaz. El gasto energético de enfriar el interior no supone un problema crítico para los modelos modernos actuales.

Estrategias útiles para ahorrar energía

Existen formas de optimizar el rendimiento sin sacrificar el confort térmico de los pasajeros. Una técnica eficaz consiste en enfriar el habitáculo mientras el vehículo eléctrico todavía permanece enchufado a la red. Al realizar este proceso antes de partir, el sistema utiliza energía de la casa o del cargador público en lugar de extraerla directamente de la batería principal durante el trayecto.

Circular con suavidad también ayuda a reducir el gasto total en cada desplazamiento. Evitar aceleraciones bruscas permite que el auto mantenga un flujo de energía estable. Si el conductor elige estacionar en lugares con sombra o garajes subterráneos, el esfuerzo inicial del aire acondicionado será menor, preservando así la carga necesaria para completar el recorrido previsto sin contratiempos innecesarios.

carga auto electrico Si lo que queremos es ahorrar batería, tenemos que prestar atención a lo que más gasta en nuestro auto eléctrico.

El cuidado de la batería bajo el sol

La gestión de la carga también influye en la salud del sistema a largo plazo. Durante las jornadas más calurosas, conviene evitar las cargas rápidas si no son estrictamente necesarias. La combinación de altas temperaturas ambientales con la potencia de estos cargadores genera un estrés térmico adicional. Este factor, sumado a la alta velocidad en ruta, acelera el desgaste de los componentes químicos internos de la unidad de potencia.

En conclusión, el conductor tiene más control sobre la autonomía de lo que habitualmente se piensa. Ajustar el ritmo de marcha es la herramienta más potente para conservar la energía acumulada. Un auto bien gestionado ofrece prestaciones suficientes para trayectos largos, siempre que no se priorice la rapidez sobre la eficiencia aerodinámica del diseño original del fabricante.