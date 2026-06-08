Quiénes eran las víctimas de la tragedia: el accidente que acabó con la vida de cuatro personas

En el Chevrolet Prisma viajaba Hugo Sangiácomo, la única víctima que iba en ese vehículo. Sangiácomo era un vecino inmensamente querido en su comunidad: se trataba de un bombero retirado que actualmente se desempeñaba como cuartelero de los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

Su partida generó dolor inmediato en la institución, desde donde emitieron un sentido comunicado para despedirlo. Sus compañeros destacaron su vocación inquebrantable y sus más de 35 años de servicio ininterrumpido arriesgando su vida por los demás.

Embed - Sur24 on Instagram: " Luto en Villa Cañás: Falleció Hugo Sangiacomo, bombero histórico con más de 35 años de servicio. El trágico accidente vial ocurrido en la Ruta 94 dejó un saldo de cuatro víctimas fatales, entre ellas el reconocido servidor público. Debido al suceso, la institución suspendió la cena por el Día del Bombero. Sus restos serán velados este sábado en el cuartel local. Cuarteles e instituciones de la región despidieron con profundo pesar a ”un pilar fundamental" de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, expresaron desde la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV). | @manueladiasfredes | +INFO en sur24.com.ar" View this post on Instagram

Accidente en Santa Fe: el dolor en el mundo motor

La tragedia cobró otras tres vidas, todas ocupantes de la Toyota Hilux. Al volante de la camioneta iba Patricio Galván, de 34 años, un piloto muy conocido y respetado en el circuito del turismo promocional de la región. Junto a él viajaban su padre, Gerardo Galván, y Jonathan Kuzic, un empleado de confianza de la familia.

La noticia de la muerte de los Galván y de Kuzic caló hondo en el ambiente tuerca de Santa Fe. Diferentes organizaciones deportivas y colegas expresaron su pésame a través de las redes sociales. Cuentas vinculadas al automovilismo, como Las Vascas Crono, publicaron mensajes despidiendo al piloto: “Lamentamos tu pronta partida, Patricio. Te recordaremos siempre. Vuelen alto, Patricio y Gerardo”, rezaba uno de los emotivos posteos que inundaron internet para acompañar a los familiares en este difícil momento.

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La investigación del accidente

Si bien las pericias están siendo investigadas, las autoridades trabajan para determinar la mecánica exacta del accidente. Según trascendió desde medios de San Fe, el impacto se produjo en un sector de la Ruta 94 que presenta una curva pronunciada, lo que podría haber sido un factor determinante en la colisión frontal.

No obstante, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Por estas horas, se analizan el estado de la calzada, las condiciones climáticas del momento y posibles fallas mecánicas en alguno de los dos vehículos.

Mientras la Justicia avanza con la recopilación de datos, dos comunidades -la de Villa Cañás y la del automovilismo regional- lloran la pérdida de cuatro de los suyos en una tarde que quedará marcada por el dolor.