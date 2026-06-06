Una Toyota hilux chocó con un Chevrolet Corsa: murieron todos los involucrados

Se supo que los tres hombres que estaban en la camioneta eran oriundos de Teodelina mientras que el conductor del Chevrolet era un bombero retirado que estaba prestando su servicio al cuartel de Villa Cañás. En estos momentos, investigan cuáles fueron las causas de la colisión.

El siniestro vial se registró este sobre la Ruta Provincial 94, en jurisdicción de Teodelina, específicamente a la altura de la denominada curva de García Varela, en el kilómetro 17 de dicha vía. El lugar se encuentra a pocos metros del cambio de jurisdicción con la localidad de Villa Cañás. La colisión involucró a una camioneta Toyota Hilux de color blanco y un automóvil Chevrolet Prisma, dominio AB274OP.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas perdieron la vida, confirmaron fuentes de la Comisaría 7ª de Teodelina, dependiente de la Unidad Regional VIII. Los servicios de emergencia, incluyendo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, fueron convocados al lugar. Leonardo Mena, jefe del cuerpo activo de bomberos, precisó que en la camioneta viajaban tres ocupantes, mientras que en el automóvil se trasladaba una persona. Todos los involucrados eran mayores de edad, y «lamentablemente, el saldo ha sido fatal en todos los participantes», sentenció Mena.

La ruta quedó cortada en su totalidad para facilitar el trabajo pericial y la remoción de los vehículos. El personal interviniente dejó la escena "en disponibilidad del Poder Judicial", y las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía en turno y las autoridades policiales correspondientes, quienes deberán determinar la mecánica del choque y avanzar con la identificación oficial de las víctimas. Se estimó que la interrupción del tránsito se extendería por aproximadamente una hora más.

Repudiaron la viralización de imágenes

En el marco de la emergencia, Leonardo Mena, jefe de Bomberos Voluntarios, expresó un enérgico repudio ante la difusión de imágenes del siniestro que comenzaron a circular en redes sociales y servicios de mensajería. "Repudio la situación de que se hayan viralizado imágenes del siniestro", manifestó, aclarando enfáticamente que esta conducta no fue responsabilidad del cuerpo activo de Bomberos ni del personal que trabajaba en la emergencia.

"No es responsabilidad del cuerpo activo que represento, no fue responsabilidad de los que están trabajando. Repudio totalmente a las personas que viralizaron fotos del accidente, sin empatizar con los familiares y amigos de las personas fallecidas», sostuvo Mena. El jefe instó a la comunidad a no compartir dichas imágenes para evitar profundizar el dolor de las familias afectadas, actuando con profesionalismo y respeto.