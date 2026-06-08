Cada cuánto se le cambia la correa de distribución al auto para evitar la destrucción del motor

Auto: cada cuánto tiempo se le cambia la correa de distribución

El gran mito urbano dice que la correa de distribución se cambia "a los 100 mil kilómetros", pero la ingeniería automotriz moderna nos marca que la respuesta es un poco más compleja.

Por regla general, los fabricantes recomiendan el cambio entre los 60.000 y los 120.000 kilómetros, dependiendo de la marca y el tipo de motor (los motores diésel suelen tener intervalos un poco más largos que los nafteros). Sin embargo, existe un factor que muchos olvidan: el tiempo.

La correa está fabricada a base de caucho, nylon y otros materiales sintéticos que se resecan y degradan, aunque el auto esté estacionado en la cochera. Por eso, la norma técnica indica que debe reemplazarse cada 5 años, sin importar si no se alcanzó el límite de kilometraje.

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Factores que aceleran el desgaste de la correa de distribución del auto

No es lo mismo manejar todos los días por las rutas despejadas que estar atascado en el tránsito del microcentro. Existen variables que obligan a adelantar el cambio de la correa al menos un 20%:

Uso urbano intense: los constantes arranques, frenadas y el motor en ralentí (regulando en semáforos) suman horas de trabajo a la correa que el cuentakilómetros no registra.

en ralentí (regulando en semáforos) suman horas de trabajo a la correa que el cuentakilómetros no registra. Climas extremos: las amplitudes térmicas fuertes o el calor extremo resecan el caucho prematuramente.

Caminos de tierra: el polvo en suspensión puede filtrarse y actuar como un abrasivo sobre los engranajes y la correa.

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Qué pasa si se corta en movimiento del auto

La función de la correa de distribución del auto es asegurar que las válvulas (que dejan entrar el aire y el combustible) y los pistones (que comprimen la mezcla) no choquen entre sí. Si la correa se rompe mientras el auto está en marcha, se pierde esa sincronización.

El resultado: los pistones golpean violentamente las válvulas, doblándolas y, en muchos casos, perforando la tapa de cilindros. Lo que iba a ser un mantenimiento preventivo de rutina se transforma instantáneamente en una rectificación completa del motor.

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El consejo del taller: no cambies solo la correa del auto

Cuando llega el momento de visitar al mecánico, la recomendación unánime de los expertos es realizar el cambio del "kit de distribución" completo.

Esto incluye no solo la correa, sino también los tensores, las poleas y, fundamentalmente, la bomba de agua (si está impulsada por la misma correa). De nada sirve poner una correa nueva si un tensor viejo se traba a los pocos meses y termina cortando el material a la fuerza.

Prevenir siempre es mejor (y mucho más barato) que curar. Revisar el manual de tu auto hoy puede salvar tus vacaciones de mañana.