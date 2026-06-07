¿Pensando en cambiar el auto?: los 10 modelos 0Km más baratos

El ranking de los 10 autos más accesibles

Esta es la radiografía real de los diez vehículos nuevos más económicos del mercado local, ordenados según las listas de precios oficiales que maneja el sector automotor:

JMEV Easy 3: $26.460.000

Renault Kwid Iconic: $26.490.000

Hyundai HB20 Comfort Plus: $27.600.000

Fiat Mobi Trekking: $28.060.000

JAC S2 Intelligent: $29.260.000

Suzuki Swift GLX: $30.462.900

Fiat Argo Drive: $30.700.000

Kaiyi X3 Luxury: $30.800.000

Forthing T5 MT: $31.165.400

Peugeot 208 Active: $31.460.000

Renault Kwid El Renault Kwid Iconic es el auto naftero más barato del mercado.

Las tres claves que reescribieron los precios

Mirar solo el número final de la factura es quedarse con información incompleta. Detrás de este nuevo orden de valores en los salones de venta hay una feroz batalla de ingeniería comercial, donde cada automotriz juega sus cartas según el origen de las unidades y su proceso de fabricación.

1-El beneficio impositivo que impulsó a las nuevas tecnologías

La histórica hegemonía del auto naftero regional como única opción barata se pulverizó. Lo que pasa con el primer puesto del ranking no es casualidad, sino pura ingeniería aduanera. Al aprovechar los cupos de importación que premian a la movilidad sustentable con aranceles cero, un vehículo eléctrico logra licuar sus costos de entrada al país. Esta ventaja fiscal directa es la que le permite perforar el piso de los precios y meterle presión a los clásicos modelos de combustión interna fabricados en el Mercosur.

2-La fórmula asiática: estética SUV al precio de un auto chico

Las terminales tradicionales solían ofrecer siluetas chicas, austeras y sin baúl en su gama de acceso. Sin embargo, las marcas emergentes descifraron que el comprador local busca subirse a vehículos más amplios sin pagar una fortuna. Su estrategia consiste en configurar modelos con estética de camioneta y despeje elevado, sumando pantallas y tecnología de segmentos superiores, pero manteniendo el precio final congelado en el mismo nivel de un auto base convencional.

3-El pasaporte Mercosur como garantía ante la incertidumbre

Frente a la tentación de los modelos importados de mercados lejanos, las terminales con producción nacional y regional juegan la carta de la previsibilidad. Fabricar en el país o traer unidades desde Brasil asegura un blindaje comercial que el cliente valora a mediano plazo: los concesionarios tienen mayor certeza en los plazos de entrega, las cuotas de los planes no sufren los saltos abruptos de las monedas extranjeras y el suministro de repuestos para los talleres de mantenimiento oficial está garantizado por la cercanía geográfica.