Si tenés un colador viejo en casa, tenés un tesoro para tu jardín: por qué y para qué sirve

colador Recicla ese viejo colador que tengas o que no uses más y convertirlo en un tesoro para tu jardín.

Por qué el colador es un tesoro para tu jardín

Un colador viejo funciona como un filtro perfecto. Colocado en la base de la maceta ayuda a:

deja salir el agua sin dificultad,

evita que la tierra escape,

impide que el orificio se tape,

mantiene el sustrato aireado (clave para las raíces).

Es, básicamente, un protector de drenaje casero y dura muchísimo más que los filtros de papel o la típica capa de piedras.

Cómo usar un colador como protector de drenaje

Primero elegí el colador que tengas viejo o que no uses y que en lo posible sea metálico. Si está roto, mejor: le damos una segunda vida. Después corta un círculo del tamaño de la base de la maceta que cubra el agujero, pero sin bloquearlo.

drenaje de macetas con colador Colador como drenaje de maceta, ideal para suculentas.

Apoyalo en el fondo antes de colocar el sustrato. Debe quedar plano y firme. Rellená con tierra y plantá normalmente. El agua va a escurrir sin arrastrar el sustrato. Si el colador entra entero en la maceta, también podés usarlo como canastilla interna: mejora el drenaje y facilita futuros trasplantes.

Si no, otra opción es comprar una maceta de un tamaño relativo al colador. Lo cierto es que esta idea es sumamente efectiva porque:

Filtra sin obstruir: los agujeritos permiten pasar el agua, pero no la tierra.

Airea el sustrato: la circulación de aire evita pudriciones.

Reduce hongos y mosquitos: al no quedar agua estancada, el ambiente es menos propicio.

Es reutilizable: resiste humedad, peso y cambios de temperatura.

Este funciona especialmente bien en plantas de interior, cactus y suculentas (sensibles al exceso de agua), aromáticas en maceta, plantas que estuvieron enfermas por exceso de riego. En exteriores, ayuda a que la lluvia no anegue las macetas.