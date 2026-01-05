Quien tiene cáscaras de cebolla en casa tiene un tesoro en sus manos: para qué usarlas

Caldo casero con más sabor: agregarlas al agua de cocción de sopas y guisos para potenciar el color y el aroma.

Arroz y pastas más doradas: colocarlas brevemente en el agua de cocción y retirarlas antes de servir.

Infusión natural: una cáscara limpia en agua caliente, ideal para beber por la noche.

Aunque no se comen directamente, las cáscaras de cebolla concentran fibras, minerales y polifenoles. Estos compuestos se transfieren parcialmente a caldos e infusiones, lo que ayuda a favorecer la digestión, reducir la retención de líquidos, aportar efectos antiinflamatorios leves. Sin embargo, es muy importante lavar bien las cáscaras y evitar usar las que estén dañadas o con moho.

cáscara de cebolla (2) Las cáscaras de cebolla son buenas para la salud y como abono para las plantas.

También son un recurso valioso para el jardín. Pues las cáscaras de cebolla funcionan como fertilizante natural. Al macerarlas en agua durante 24 horas, se obtiene un líquido rico en minerales que fortalece raíces y hojas. Además, actúan como repelente suave contra pulgones cuando se pulverizan sobre las plantas.

Por otro lado, su pigmento natural permite crear tintes artesanales para telas, lana o huevos decorados. Asimismo, el agua de maceración ayuda a desodorizar ollas y superficies, ofreciendo una alternativa económica y sin químicos agresivos.

Claro está que reutilizar cáscaras de cebolla, reduce residuos, ahorra dinero y fomenta hábitos más sostenibles. Basta con secarlas y conservarlas en un frasco para tenerlas siempre a mano.