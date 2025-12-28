Árbol limonero: por qué agregar cáscaras de manzana en su tierra y para qué sirve

Al igual que otras frutas, las cáscaras de manzana al descomponerse se transforman en abono, proporcionando nutrientes que favorecen la salud general del limonero.

En concreto, las cáscaras de manzana no hacen más que aportar materia orgánica que mejora la estructura del suelo, favorece la retención de humedad y ayuda a mantener el árbol saludable.

limonero, fruto Al descomponerse, la cáscara de manzana puede favorecer al árbol en múltiples sentidos.

Más allá de los beneficios en el limonero, que serán explicados a continuación, el hecho de usar cáscaras de manzana en la tierra de este árbol es también una práctica ecológica, que ayuda a reducir los desechos domésticos y nutre las plantas.

Beneficios de las cáscaras de manzana en el árbol limonero