Árbol limonero: por qué agregar cáscaras de manzana en su tierra y para qué sirve

El limonero es uno de los ejemplares más tenidos en los distintos jardines, y son muchas las personas que desconocen los beneficios que la cáscara de manzana puede aportar para su crecimiento. Por muchas razones, los expertos recomiendan el uso de este elemento.
Más allá de las ventajas, lo cierto es que son múltiples las formas en las que puedes utilizar a la cáscara de manzana en el árbol. De cualquier manera, puedes aportar nutrientes al mismo.
Por qué agregar cáscaras de manzana en la tierra del árbol limonero
Agregar cáscaras de manzana a la tierra de un limonero actúa como un abono orgánico natural, enriqueciendo el suelo con nutrientes esenciales al descomponerse.
Al igual que otras frutas, las cáscaras de manzana al descomponerse se transforman en abono, proporcionando nutrientes que favorecen la salud general del limonero.
En concreto, las cáscaras de manzana no hacen más que aportar materia orgánica que mejora la estructura del suelo, favorece la retención de humedad y ayuda a mantener el árbol saludable.
Más allá de los beneficios en el limonero, que serán explicados a continuación, el hecho de usar cáscaras de manzana en la tierra de este árbol es también una práctica ecológica, que ayuda a reducir los desechos domésticos y nutre las plantas.
Beneficios de las cáscaras de manzana en el árbol limonero
- Fertilizante Natural de Liberación Lenta: proporcionar nutrientes clave (potasio, calcio, fósforo) que fortalecen la estructura del árbol y favorecen su crecimiento general.
- Mejora del Suelo: al descomponerse, la materia orgánica ayuda a mantener la tierra aireada, esponjosa y mejora la retención de agua, algo crucial para los cítricos.
- Estimulación de Microorganismos: fomentan la actividad de microorganismos beneficiosos en el sustrato, facilitando la absorción de nutrientes.
- Aumento de la Fructificación: el aporte de potasio y calcio ayuda a que el limonero produzca más frutos y de mejor calidad.