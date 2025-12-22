Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cáscaras de limón en su tierra y para qué sirve

Muchas son las personas que tienen un limonero en casa, como también son varios los trucos caseros que puedes implementar para mantener en buen estado a este ejemplar. Por ejemplo, muchos recomiendan el hecho de colocar cáscaras de limón en su base.
La fama de este árbol en los distintos hogares se debe principalmente a la versatilidad y múltiples usos de su fruto, el limón, que es una fuente de sabor y vitamina C, ideal para la cocina y la salud.
Por qué colocar cáscaras de limón en la tierra del árbol limonero
Colocar cáscaras de limón en la tierra del limonero mejora la salud del suelo y la planta al acidificar el sustrato, actuando como un poderoso abono natural.
El limonero necesita un pH ligeramente ácido. La cáscara de limón, al descomponerse, ayuda a mantener o bajar el pH del suelo, creando el ambiente ideal para el árbol.
Además, el aroma cítrico y el aceite de limoneno presente en la cáscara actúan como un repelente natural contra hormigas, caracoles, pulgones y otros insectos, que se mantendrán alejados.
Las cáscaras de las distintas frutas pueden ser beneficiosas para este y otros árboles, ya que son ricas en nutrientes como potasio, fósforo, calcio y otros minerales que benefician el crecimiento y la producción de frutos.
Por otro lado, estas cáscaras ayudan a mejorar la estructura del suelo, aumentando su capacidad para retener agua y nutrientes, lo que facilita el acceso de las raíces del árbol a estos elementos.
Cómo realizar este truco casero en tu limonero y con qué frecuencia
- Picar la cáscara: corta las cáscaras en trozos pequeños para acelerar su descomposición.
- Enterrar: entiérralas ligeramente alrededor de la base del árbol, sin dañar las raíces superficiales.
Se pueden añadir cada mes o dos meses, renovándolas. De lo contrario, el efecto puede ser contraproducente, ya que puedes estresar al árbol o atraer a un insecto dañino como la mosca de la fruta. ¿Conocías este truco casero?