Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cáscaras de limón en su tierra y para qué sirve

Las cáscaras de limón pueden darle grandes beneficios a tu árbol limonero. ¿Por qué recomiendan colocarlas en la tierra y para qué sirve?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
La cáscara de limón puede ayudar a tu árbol limonero.

Muchas son las personas que tienen un limonero en casa, como también son varios los trucos caseros que puedes implementar para mantener en buen estado a este ejemplar. Por ejemplo, muchos recomiendan el hecho de colocar cáscaras de limón en su base.

La fama de este árbol en los distintos hogares se debe principalmente a la versatilidad y múltiples usos de su fruto, el limón, que es una fuente de sabor y vitamina C, ideal para la cocina y la salud.

La cáscara de limón puede ser utilizada para mejorar la salud de tu árbol limonero.

Por qué colocar cáscaras de limón en la tierra del árbol limonero

Colocar cáscaras de limón en la tierra del limonero mejora la salud del suelo y la planta al acidificar el sustrato, actuando como un poderoso abono natural.

El limonero necesita un pH ligeramente ácido. La cáscara de limón, al descomponerse, ayuda a mantener o bajar el pH del suelo, creando el ambiente ideal para el árbol.

Además, el aroma cítrico y el aceite de limoneno presente en la cáscara actúan como un repelente natural contra hormigas, caracoles, pulgones y otros insectos, que se mantendrán alejados.

Las cáscaras de las distintas frutas pueden ser beneficiosas para este y otros árboles, ya que son ricas en nutrientes como potasio, fósforo, calcio y otros minerales que benefician el crecimiento y la producción de frutos.

El aporte de nutrientes es ventajosos para la salud de tu limonero.

Por otro lado, estas cáscaras ayudan a mejorar la estructura del suelo, aumentando su capacidad para retener agua y nutrientes, lo que facilita el acceso de las raíces del árbol a estos elementos.

Cómo realizar este truco casero en tu limonero y con qué frecuencia

  1. Picar la cáscara: corta las cáscaras en trozos pequeños para acelerar su descomposición.
  2. Enterrar: entiérralas ligeramente alrededor de la base del árbol, sin dañar las raíces superficiales.

Se pueden añadir cada mes o dos meses, renovándolas. De lo contrario, el efecto puede ser contraproducente, ya que puedes estresar al árbol o atraer a un insecto dañino como la mosca de la fruta. ¿Conocías este truco casero?

