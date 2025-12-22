Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cáscaras de limón en su tierra y para qué sirve

El limonero necesita un pH ligeramente ácido. La cáscara de limón, al descomponerse, ayuda a mantener o bajar el pH del suelo, creando el ambiente ideal para el árbol.

Además, el aroma cítrico y el aceite de limoneno presente en la cáscara actúan como un repelente natural contra hormigas, caracoles, pulgones y otros insectos, que se mantendrán alejados.

Las cáscaras de las distintas frutas pueden ser beneficiosas para este y otros árboles, ya que son ricas en nutrientes como potasio, fósforo, calcio y otros minerales que benefician el crecimiento y la producción de frutos.

limonero, riego, arboles El aporte de nutrientes es ventajosos para la salud de tu limonero.

Por otro lado, estas cáscaras ayudan a mejorar la estructura del suelo, aumentando su capacidad para retener agua y nutrientes, lo que facilita el acceso de las raíces del árbol a estos elementos.

Cómo realizar este truco casero en tu limonero y con qué frecuencia

Picar la cáscara: corta las cáscaras en trozos pequeños para acelerar su descomposición. Enterrar: entiérralas ligeramente alrededor de la base del árbol, sin dañar las raíces superficiales.

Se pueden añadir cada mes o dos meses, renovándolas. De lo contrario, el efecto puede ser contraproducente, ya que puedes estresar al árbol o atraer a un insecto dañino como la mosca de la fruta. ¿Conocías este truco casero?