Árbol limonero: por qué recomiendan regar su tierra con café y para qué sirve

Por qué recomiendan regar el árbol limonero con café para obtener beneficios

Al aplicar café en la base del árbol, ayudamos a equilibrar la acidez del mismo. Esto permite que las raíces "desbloqueen" minerales como el hierro, evitando la famosa clorosis férrica, esa enfermedad que vuelve amarillas las hojas del limonero y debilita su crecimiento.

El café no solo modifica el suelo, sino que actúa como un fertilizante de liberación lenta. Es especialmente rico en nitrógeno, el elemento fundamental para que el árbol desarrolle hojas fuertes y realice una fotosíntesis eficiente.

Como si todo fuese poco, tienes que saber que con este truco casero puedes mejorar la textura de la tierra, facilitando el drenaje y la aireación.

tomar cafe ciencia El café puede hacer que las lombrices aparezcan en tu limonero.

El café puede ser tomado como un manjar para las lombrices de la tierra del limonero, cuya presencia oxigena el ejemplar de forma natural y enriquece el ecosistema.

Varias opciones: cómo realizar este truco casero correctamente

Como puedes ver, el café es un elemento que puede ser altamente beneficioso para la tierra del limonero. Puedes utilizarlo en el mismo de las formas que se muestran a continuación: