Árbol limonero: por qué recomiendan regar su tierra con café y para qué sirve

El limonero es, sin duda, uno de los árboles frutales favoritos para tener en el jardín o en grandes macetas. Sin embargo, lograr que luzca un verde intenso y cargue sus ramas de frutos jugosos requiere de cuidados específicos. Para eso, los dueños del mismo pueden recurrir a diferentes trucos caseros.
Muchos expertos en botánica y en jardinería recomiendan, de manera casera, regar la tierra del árbol con café para obtener grandes beneficios.
Por qué recomiendan regar el árbol limonero con café para obtener beneficios
Al aplicar café en la base del árbol, ayudamos a equilibrar la acidez del mismo. Esto permite que las raíces "desbloqueen" minerales como el hierro, evitando la famosa clorosis férrica, esa enfermedad que vuelve amarillas las hojas del limonero y debilita su crecimiento.
El café no solo modifica el suelo, sino que actúa como un fertilizante de liberación lenta. Es especialmente rico en nitrógeno, el elemento fundamental para que el árbol desarrolle hojas fuertes y realice una fotosíntesis eficiente.
Como si todo fuese poco, tienes que saber que con este truco casero puedes mejorar la textura de la tierra, facilitando el drenaje y la aireación.
El café puede ser tomado como un manjar para las lombrices de la tierra del limonero, cuya presencia oxigena el ejemplar de forma natural y enriquece el ecosistema.
Varias opciones: cómo realizar este truco casero correctamente
Como puedes ver, el café es un elemento que puede ser altamente beneficioso para la tierra del limonero. Puedes utilizarlo en el mismo de las formas que se muestran a continuación:
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Posos secos: si usas los restos de la cafetera, déjalos secar al sol antes de esparcirlos para evitar la aparición de moho.
Infusión fría: puedes diluir los restos de café en el agua de riego (una parte de café por cinco de agua) y aplicarlo una vez al mes.
Sin aditivos: es fundamental que el café no contenga azúcar, leche ni edulcorantes, ya que estos atraerían plagas como hormigas o fomentarían hongos dañinos.