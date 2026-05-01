Una madre y su hijita oriundas de San Rafael murieron en un choque frontal en San Luis

La mecánica del trágico accidente

Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta junto a otro acompañante cuando, en circunstancias que las autoridades todavía intentan reconstruir, el vehículo impactó de frente contra un camión marca Mercedes Benz que se desplazaba en sentido contrario, desde Santa Fe hacia la capital mendocina.

El choque fue de una violencia tal que las dos mujeres fallecieron prácticamente en el lugar del hecho, sin posibilidades de ser socorridas.

El hombre que conducía la camioneta -padre de la pequeña- logró sobrevivir, aunque con heridas de consideración. Fue asistido de manera inmediata y trasladado desde las inmediaciones de la localidad puntana de Beazley hasta el hospital Carrillo, en la ciudad de San Luis, donde quedó internado para recibir atención médica.

El chofer del camión y la persona que lo acompañaba salieron ilesos del violento impacto, un hecho que sorprendió a los efectivos que trabajaron en el lugar dado la magnitud del siniestro.

hospital carrillo san luis El conductor de la camioneta fue trasladado al hospital Carrillo de San Luis por las graves heridas.

La familia iba a un encuentro religioso

La historia detrás del viaje le agrega una dimensión aún más dolorosa a la tragedia. La familia había partido desde San Rafael en la noche del jueves con un destino preciso: Villa de la Quebrada, una localidad de San Luis donde cada año se celebra una multitudinaria fiesta religiosa en honor a Cristo.

Se trata de una de las peregrinaciones de mayor convocatoria en la región, que reúne a miles de fieles llegados desde distintos puntos del país. Lo que comenzó como un viaje de fe terminó en una pérdida irreparable.

Tras el choque, la Policía de San Luis desplegó un amplio operativo en la zona del accidente para preservar el lugar, asistir a los involucrados y restablecer la circulación sobre la Ruta 146, que debió ser cortada durante varias horas. Personal de distintas dependencias trabajó en el relevamiento del siniestro, mientras que los peritos iniciaron las primeras diligencias para determinar las causas exactas que desencadenaron la colisión.

Por el momento, se manejan distintas hipótesis sobre lo ocurrido, aunque ninguna ha sido confirmada de manera oficial.

La comunidad de San Rafael recibió la noticia con conmoción. Aún no trascendieron públicamente los nombres de las víctimas, a la espera de que la familia sea notificada de manera formal.