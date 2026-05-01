Un operativo certero puso a prueba la eficacia de la tecnología aplicada a la seguridad en el Sur mendocino. El flamante anillo digital inaugurado en San Rafael permitió la recuperación de una camioneta que tenía un pedido de secuestro vigente en San Luis, logrando la interceptación del vehículo en plena zona céntrica.
En San Rafael identificaron en tiempo récord una camioneta robada en San Luis gracias a cámaras de seguridad
Gracias a la lectura automática de patentes y al cruce de datos, la Policía interceptó en pleno centro de San Rafael un vehículo con pedido de secuestro
Todo comenzó el jueves a media mañana cuando una de las cámaras de lectura automática de patentes (LPR), ubicada estratégicamente sobre la Ruta Nacional 143, detectó el paso de una Ford Ranger blanca. En cuestión de segundos, el sistema procesó el dominio y arrojó una coincidencia positiva: el vehículo tenía una medida judicial pendiente por un hecho delictivo en la provincia vecina.
El procedimiento fue destacado por el propio gobernador Alfredo Cornejo en sus redes sociales.
De inmediato, se generó una alerta roja en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Los operadores activaron el protocolo de seguimiento en tiempo real, coordinando el desplazamiento de los móviles de la Policía de Mendoza.
Gracias a la red de cámaras instaladas en puntos neurálgicos de ingreso y egreso del departamento, la trayectoria del rodado fue monitoreada paso a paso hasta que las patrullas lograron cercarlo en la intersección de avenida Mitre y Tucumán.
La clave: datos compartidos entre Mendoza, San Juan y San Luis
Este resultado no es casualidad, sino el fruto de la base de datos integrada de Cuyo. Según explicaron fuentes policiales, Mendoza hoy comparte información crítica con San Juan y San Luis, lo que permite que una denuncia radicada en cualquiera de las tres provincias impacte de forma inmediata en los sistemas de vigilancia de la región.
"El anillo digital nos permite 'blindar' departamentos como San Rafael", destacaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. Capital es otra de las jurisdicciones que ya se sumó a este sistema de videovigilancia.
La implementación de este esquema en el Sur provincial incluye cámaras de alta resolución capaces de identificar matrículas incluso a alta velocidad o bajo condiciones climáticas adversas, optimizando los recursos humanos y permitiendo actuar en minutos frente a vehículos con capturas pendientes.
Vigilancia inteligente
El anillo digital interdepartamental del Sur es parte de un plan provincial que busca automatizar los controles en las rutas nacionales y provinciales. Al no depender únicamente del ojo humano en un retén tradicional, la Inteligencia Artificial procesa millones de lecturas diarias, filtrando solo aquellas que representan una amenaza o un incumplimiento judicial.