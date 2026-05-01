En San Rafael identificaron en tiempo récord una camioneta robada en San Luis gracias a cámaras de seguridad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2050022749448348047&partner=&hide_thread=false En San Rafael, el anillo digital es parte de la estrategia de control en tiempo real y la tecnología volvió a demostrar que cuando el Estado se organiza, el delito no tiene margen.



Una camioneta con pedido de captura en San Luis ingresó a la provincia y fue detectada en segundos… pic.twitter.com/uiPXkswqSq — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 1, 2026

De inmediato, se generó una alerta roja en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Los operadores activaron el protocolo de seguimiento en tiempo real, coordinando el desplazamiento de los móviles de la Policía de Mendoza.

Gracias a la red de cámaras instaladas en puntos neurálgicos de ingreso y egreso del departamento, la trayectoria del rodado fue monitoreada paso a paso hasta que las patrullas lograron cercarlo en la intersección de avenida Mitre y Tucumán.

La clave: datos compartidos entre Mendoza, San Juan y San Luis

Este resultado no es casualidad, sino el fruto de la base de datos integrada de Cuyo. Según explicaron fuentes policiales, Mendoza hoy comparte información crítica con San Juan y San Luis, lo que permite que una denuncia radicada en cualquiera de las tres provincias impacte de forma inmediata en los sistemas de vigilancia de la región.

"El anillo digital nos permite 'blindar' departamentos como San Rafael", destacaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. Capital es otra de las jurisdicciones que ya se sumó a este sistema de videovigilancia.

La implementación de este esquema en el Sur provincial incluye cámaras de alta resolución capaces de identificar matrículas incluso a alta velocidad o bajo condiciones climáticas adversas, optimizando los recursos humanos y permitiendo actuar en minutos frente a vehículos con capturas pendientes.

control de alcoholemia policia de mendoza (2).jpg La Policía de Mendoza hoy comparte información crítica relacionada con delitos con San Juan y San Luis.

Vigilancia inteligente

El anillo digital interdepartamental del Sur es parte de un plan provincial que busca automatizar los controles en las rutas nacionales y provinciales. Al no depender únicamente del ojo humano en un retén tradicional, la Inteligencia Artificial procesa millones de lecturas diarias, filtrando solo aquellas que representan una amenaza o un incumplimiento judicial.