Fuga en una comisaría de San Martín: la IGS determinó que dos policías fueron negligentes

detenidos fuga comisaria 12 san martin 2 Enzo Páez y Emiliano Jofré, los presos que se escaparon de la Comisaría 12 y fueron recapturados.

Fallas en la custodia de los presos

Según la investigación interna, los efectivos no cumplieron con los protocolos básicos de vigilancia, lo que permitió que los detenidos concretaran la fuga sin ser detectados a tiempo. La Inspección General de Seguridad analizó registros, condiciones del lugar y responsabilidades individuales antes de arribar a la conclusión de negligencia.

El expediente se había iniciado tras el episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2025, cuando se detectaron irregularidades en la custodia de los presos alojados en la dependencia policial. En total, fueron tres los policías investigados en un primer momento, aunque la responsabilidad quedó finalmente centrada en dos de ellos.

Ahora, la Junta de Disciplina deberá resolver qué sanción les corresponde, que puede ir desde suspensiones hasta la exoneración, según la gravedad de las faltas.

Una fuga con alto impacto

El caso de la Comisaría 12ª generó fuerte repercusión por las características de la evasión. Páez, acusado de abuso sexual agravado, y Jofré, imputado por portación ilegal de armas, lograron escapar tras realizar una maniobra que difícilmente no fue percibida (debieron golpear un muro hasta realizar un hueco por donde salieron).

El hecho derivó en un amplio operativo policial en la zona. Páez fue localizado horas después en el barrio Venier, donde vecinos lo lincharon, mientras que Jofré fue recapturado posteriormente.

Además, se conoció que en la misma comisaría existía un contexto de tensión por un intento de fuga más amplio, lo que también fue incorporado como parte del análisis en la investigación administrativa.