Un chico menor de edad y un adulto fueron detenidos en pleno centro de la Ciudad de Mendoza cuando la Policía los vio en actitud sospechosa. Al revisarles las cosas que llevaban encontraron envoltorios de cocaína.
Infraganti
Un menor y un adulto fueron detenidos en pleno centro con cocaína
Fueron detenidos tras ser vistos en actitud sospechosa por la Policía en las calles del centro de la Ciudad de Mendoza y encontraron que llevaban cocaína
El hallazgo ocurrió alrededor de las 17.30 del jueves en calles San Lorenzo y 25 de Mayo, por donde circulaba personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), a quienes les llamó la atención la actitud de los jóvenes.
Les preguntaron qué hacían por allí, les pidieron sus documentos y los palparon para encontrar algún elemento extraño que llevaran, y de esa forma encontraron la droga.
Les secuestraron 30 envoltorios de cocaína además de dinero, por lo que los bici policías pidieron apoyo para llevarse detenidos a los sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.