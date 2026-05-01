Un menor y un adulto fueron detenidos en pleno centro con cocaína

El hallazgo ocurrió alrededor de las 17.30 del jueves en calles San Lorenzo y 25 de Mayo, por donde circulaba personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), a quienes les llamó la atención la actitud de los jóvenes.

Les preguntaron qué hacían por allí, les pidieron sus documentos y los palparon para encontrar algún elemento extraño que llevaran, y de esa forma encontraron la droga.