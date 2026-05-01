Inicio Policiales detenido
Infraganti

Un menor y un adulto fueron detenidos en pleno centro con cocaína

Fueron detenidos tras ser vistos en actitud sospechosa por la Policía en las calles del centro de la Ciudad de Mendoza y encontraron que llevaban cocaína

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Los detenidos tenían 30 envoltorios de cocaína además de dinero.

Los detenidos tenían 30 envoltorios de cocaína además de dinero.

Foto: Ministerio de Seguridad

Un chico menor de edad y un adulto fueron detenidos en pleno centro de la Ciudad de Mendoza cuando la Policía los vio en actitud sospechosa. Al revisarles las cosas que llevaban encontraron envoltorios de cocaína.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 17.30 del jueves en calles San Lorenzo y 25 de Mayo, por donde circulaba personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), a quienes les llamó la atención la actitud de los jóvenes.

Les preguntaron qué hacían por allí, les pidieron sus documentos y los palparon para encontrar algún elemento extraño que llevaran, y de esa forma encontraron la droga.

bicipolicía (1).jpg
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Imagen ilustrativa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Imagen ilustrativa.

Les secuestraron 30 envoltorios de cocaína además de dinero, por lo que los bici policías pidieron apoyo para llevarse detenidos a los sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar