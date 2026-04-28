Detuvieron a cinco personas en Guaymallén por maltrato animal y secuestraron caballos y vacas

Durante el allanamiento los efectivos verificaron irregularidades en las condiciones en las que se encontraban los animales, lo que motivó las detenciones y el secuestro de los caballos y vacas que estaban allí.

Como resultado del operativo, 5 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Secuestro de caballos y vacas

En el marco del procedimiento, los policías procedieron al secuestro de los animales que se encontraban en el predio. De esta manera, fueron retirados del lugar y puestos a salvo en otro predio del Estado, hasta que la Asociación Pempa se hizo cargo de ellos.

Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos. Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos.

Intervención judicial y avance de la investigación

Los 5 detenidos quedaron a disposición de la Justicia, desde donde se avanza con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de ellos y definir las posibles imputaciones.

Por el momento, los detenidos quedaron vinculados a una causa por maltrato animal, en tanto se continúan desarrollando las actuaciones y pericias.

El procedimiento se enmarca en los controles que realiza la Policía Rural en distintos puntos de la provincia con el objetivo de prevenir delitos vinculados al maltrato animal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.