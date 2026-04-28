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Operativo rural

Detuvieron a cinco personas en Guaymallén por maltrato animal y secuestraron caballos y vacas

Un operativo de la Policía Rural en Guaymallén terminó con cinco detenidos por maltrato animal y el secuestro de equinos y vacunos en el lugar

Renata Manuchi
Editado por Renata Manuchi
Desbarataron una red de faena ilegal cinco detenidos y animales recuperados tras una persecución

Desbarataron una red de faena ilegal cinco detenidos y animales recuperados tras una persecución

Un operativo realizado por la Policía Rural en Guaymallén permitió la detención de 5 personas por maltrato animal por la tenencia de animales que estaban destinados a la faena clandestina.

En el lugar recuperaron caballos y vacas, los cuales fueron puestos al resguardo bajo una medida judicial.

Operativo en un predio de Guaymallén

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Policía Rural tras constatar una situación vinculada al maltrato animal.

Durante el allanamiento los efectivos verificaron irregularidades en las condiciones en las que se encontraban los animales, lo que motivó las detenciones y el secuestro de los caballos y vacas que estaban allí.

Como resultado del operativo, 5 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Secuestro de caballos y vacas

En el marco del procedimiento, los policías procedieron al secuestro de los animales que se encontraban en el predio. De esta manera, fueron retirados del lugar y puestos a salvo en otro predio del Estado, hasta que la Asociación Pempa se hizo cargo de ellos.

Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos.
Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos.

Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos.

Intervención judicial y avance de la investigación

Los 5 detenidos quedaron a disposición de la Justicia, desde donde se avanza con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de ellos y definir las posibles imputaciones.

Por el momento, los detenidos quedaron vinculados a una causa por maltrato animal, en tanto se continúan desarrollando las actuaciones y pericias.

El procedimiento se enmarca en los controles que realiza la Policía Rural en distintos puntos de la provincia con el objetivo de prevenir delitos vinculados al maltrato animal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

FUENTE: Prensa de Mendoza

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