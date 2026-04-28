Un operativo realizado por la Policía Rural en Guaymallén permitió la detención de 5 personas por maltrato animal por la tenencia de animales que estaban destinados a la faena clandestina.
Detuvieron a cinco personas en Guaymallén por maltrato animal y secuestraron caballos y vacas
Un operativo de la Policía Rural en Guaymallén terminó con cinco detenidos por maltrato animal y el secuestro de equinos y vacunos en el lugar
En el lugar recuperaron caballos y vacas, los cuales fueron puestos al resguardo bajo una medida judicial.
Operativo en un predio de Guaymallén
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Policía Rural tras constatar una situación vinculada al maltrato animal.
Durante el allanamiento los efectivos verificaron irregularidades en las condiciones en las que se encontraban los animales, lo que motivó las detenciones y el secuestro de los caballos y vacas que estaban allí.
Como resultado del operativo, 5 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.
Secuestro de caballos y vacas
En el marco del procedimiento, los policías procedieron al secuestro de los animales que se encontraban en el predio. De esta manera, fueron retirados del lugar y puestos a salvo en otro predio del Estado, hasta que la Asociación Pempa se hizo cargo de ellos.
Intervención judicial y avance de la investigación
Los 5 detenidos quedaron a disposición de la Justicia, desde donde se avanza con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de ellos y definir las posibles imputaciones.
Por el momento, los detenidos quedaron vinculados a una causa por maltrato animal, en tanto se continúan desarrollando las actuaciones y pericias.
El procedimiento se enmarca en los controles que realiza la Policía Rural en distintos puntos de la provincia con el objetivo de prevenir delitos vinculados al maltrato animal y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.