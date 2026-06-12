Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en Guaymallén, donde un hombre mantuvo amenazada con un cuchillo a su madre y se atrincheró dentro de una vivienda ubicada sobre Costanera Norte, a la altura de Correa Saá.
Un atrincherado amenazó con un cuchillo a su madre y fue detenido junto a otros dos sujetos
Ocurrió en una vivienda ubicada sobre la lateral de Costanera Norte. La Policía logró liberar a la mujer sin que se registraran heridos
La situación motivó un importante despliegue policial en la zona, que permaneció parcialmente cortada al tránsito mientras los efectivos intentaban resolver el conflicto. Llegaron al menos 4 patrulleros.
La mujer fue rescatada y los sospechosos quedaron detenidos
Según la información preliminar, en el lugar había tres hombres y una mujer mayor. Uno de los sujetos, que sería hijo de la víctima, la mantenía amenazada con un arma blanca. Tras recibir el alerta, la Policía acudió al domicilio e inició negociaciones con los involucrados.
Fuentes presentes en el operativo indicaron que incluso se había solicitado la intervención de grupos especiales, aunque finalmente no fue necesaria su participación debido a que los efectivos lograron que los hombres depusieran su actitud antes de que llegaran esas unidades.
Luego de varios minutos de intervención, la Policía consiguió que la mujer fuera liberada y puesta a resguardo. La víctima, una adulta mayor, fue trasladada en un móvil policial para recibir asistencia y realizar las actuaciones correspondientes.
En tanto, el presunto agresor -un hombre de gran altura- y los otros dos hombres que se encontraban en la vivienda fueron reducidos y trasladados en distintos patrulleros.
Las circunstancias que desencadenaron el episodio aún son materia de investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un conflicto de violencia intrafamiliar. Las autoridades avanzan ahora con las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.
Informe: Matías Pascualetti/radio Nihuil.