Un atrincherado amenazó con un cuchillo a su madre y fue detenido junto a otros dos sujetos

Fuentes presentes en el operativo indicaron que incluso se había solicitado la intervención de grupos especiales, aunque finalmente no fue necesaria su participación debido a que los efectivos lograron que los hombres depusieran su actitud antes de que llegaran esas unidades.

Luego de varios minutos de intervención, la Policía consiguió que la mujer fuera liberada y puesta a resguardo. La víctima, una adulta mayor, fue trasladada en un móvil policial para recibir asistencia y realizar las actuaciones correspondientes.

En tanto, el presunto agresor -un hombre de gran altura- y los otros dos hombres que se encontraban en la vivienda fueron reducidos y trasladados en distintos patrulleros.

Las circunstancias que desencadenaron el episodio aún son materia de investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a un conflicto de violencia intrafamiliar. Las autoridades avanzan ahora con las actuaciones judiciales para determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido.

Informe: Matías Pascualetti/radio Nihuil.