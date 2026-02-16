Lo acusaron de bajarse los pantalones ante una mujer, lo persiguieron y terminó atrincherado en el Fleming

Luego de dos cuadras se encontró con el Hospital Fleming, donde se metió para resguardarse y evitar la golpiza, pero los presuntos agresores también ingresaron a la fuerza. Los empleados del lugar no entendían nada, pero evitaron que la riña se concretara.

Amplio operativo en el Hospital Fleming

El personal del hospital pediátrico sacó a los presuntos agresores mientras llamaron al 911 para pedir la presencia de la Policía. Mientras, el sospechoso se atrincheró en un baño.

El lugar se revolucionó por completo y alteró el normal funcionamiento del Fleming durante la mañana de este lunes feriado.

foto1.jpg La tranquilidad del Hospital Fleming se vio alterada en la mañana de este lunes feriado por una pelea entre varias personas. Imagen ilustrativa.

Dos móviles de Preventores y tres de la Policía llegaron al lugar e intervinieron para controlar la situación, debido a que tres personas eran las que insistían en ingresar al hospital para atrapar al hombre que se había atrincherado.

La Policía y Preventores convencieron a los jóvenes para que se fueran del lugar y terminaran con la situación, mientras que al atrincherado lo sacaron resguardado para restablecer la normalidad en el Hospital Fleming.