Un insólito hecho sorprendió a los empleados, médicos y hasta pacientes del Hospital Fleming, en la Ciudad de Mendoza, debido a que un hombre se metió para atrincherarse allí y resguardarse de un grupo de personas que lo persiguieron para golpearlo. En el lugar se montó un amplio operativo de Preventores y la Policía para controlar la situación.
Lo acusaron de bajarse los pantalones ante una mujer, lo persiguieron y terminó atrincherado en el Fleming
El problema habría comenzado alrededor de las 7 de este lunes en un local de comidas de calle Colón y Patricias Mendocinas, en la Ciudad de Mendoza, donde varios jóvenes fueron a comer luego de salir de algún boliche.
Allí es donde se habría originado una pelea entre un hombre y un grupo de personas, quienes lo acusaron de haberse bajado los pantalones frente a una mujer. Ante la situación de peligro, el acusado salió del local de comida de calle Colón y corrió hacia el oeste.
Luego de dos cuadras se encontró con el Hospital Fleming, donde se metió para resguardarse y evitar la golpiza, pero los presuntos agresores también ingresaron a la fuerza. Los empleados del lugar no entendían nada, pero evitaron que la riña se concretara.
Amplio operativo en el Hospital Fleming
El personal del hospital pediátrico sacó a los presuntos agresores mientras llamaron al 911 para pedir la presencia de la Policía. Mientras, el sospechoso se atrincheró en un baño.
El lugar se revolucionó por completo y alteró el normal funcionamiento del Fleming durante la mañana de este lunes feriado.
Dos móviles de Preventores y tres de la Policía llegaron al lugar e intervinieron para controlar la situación, debido a que tres personas eran las que insistían en ingresar al hospital para atrapar al hombre que se había atrincherado.
La Policía y Preventores convencieron a los jóvenes para que se fueran del lugar y terminaran con la situación, mientras que al atrincherado lo sacaron resguardado para restablecer la normalidad en el Hospital Fleming.