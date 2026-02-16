Tragedia en Carnaval: detuvieron a un tercer implicado por el asesinato de Brian Cabrera.

El mayor de los acusados es familiar directo de los dos primeros detenidos y este hombre fue señalado como quien facilitó el arma con la que se asesinó al joven.

En momentos en que se conoció esta nueva detención, se informó que el fiscal Matías Lattaro, del Departamento Judicial de Mercedes, realizará las indagatorias a los primeros acusados del crimen.

El violento episodio se produjo en horas de la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, en medio de los festejos de Carnaval y un banda local se encontraba actuando en el escenario.

Según fuentes de la investigación, el conflicto comenzó por una discusión que escaló con rapidez, y en un momento determinado de la pelea, uno de los detenidos extrajo un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos. La celebración se interrumpió de inmediato y las familias que presenciaban el espectáculo, entre gritos y una gran confusión, empezaron a correr buscando un lugar para refugiarse.

Los balazos impactaron directamente en el cuerpo de Brian, un joven de 18 años, quien sufrió graves heridas en la cabeza y en el pecho y cayó desplomado sobre el asfalto ante la desesperación de sus familiares.

Carnaval Crimen arma

“Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Ahí saltó mi hermano”, contó Carlos, hermano de Brian. Y agregó: “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”.

“Me lo mataron en este corso y yo quiero justicia, que paguen lo que tienen que pagar. Que se pudran en la cárcel. Era mi único hermano varón”, afirmó el joven conmovido por la muerte de su hermano de 18 años.