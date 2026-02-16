Tragedia en Carnaval: detuvieron a un tercer implicado por el asesinato de Brian Cabrera
Por la muerte de Brian Cabrera, el joven asesinado en medio de los festejos de Carnaval, detuvieron a un hombre de 54 años quien le habría facilitado el arma a los principales acusados
Los investigadores a cargo del violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires . detuvieron horas después del a María Luján Auza, de 33 años, que le disparó en la cabeza al chico de 18, según el hermano de la víctima, y Martín Ezequiel Auza, de 19, a quien le encontraron el arma homicida en su poder.
Sin embargo, en las últimas horas fue detenido un hombre de 54 años, quien les habría facilitado el arma homicida. El tercer aprehendido fue identificado como Omar Teodoro Auza, de 54 años, que fue señalado como el responsable de haberle dado el arma homicida a los dos jóvenes, de quienes sería el “abuelo”, según el relato Carlos, el hermano de Brian.
El mayor de los acusados es familiar directo de los dos primeros detenidos y este hombre fue señalado como quien facilitó el arma con la que se asesinó al joven.
En momentos en que se conoció esta nueva detención, se informó que el fiscal Matías Lattaro, del Departamento Judicial de Mercedes, realizará las indagatorias a los primeros acusados del crimen.
El violento episodio se produjo en horas de la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre las calles 24 y 22, en medio de los festejos de Carnaval y un banda local se encontraba actuando en el escenario.
Según fuentes de la investigación, el conflicto comenzó por una discusión que escaló con rapidez, y en un momento determinado de la pelea, uno de los detenidos extrajo un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos. La celebración se interrumpió de inmediato y las familias que presenciaban el espectáculo, entre gritos y una gran confusión, empezaron a correr buscando un lugar para refugiarse.
Los balazos impactaron directamente en el cuerpo de Brian, un joven de 18 años, quien sufrió graves heridas en la cabeza y en el pecho y cayó desplomado sobre el asfalto ante la desesperación de sus familiares.
“Me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Ahí saltó mi hermano”, contó Carlos, hermano de Brian. Y agregó: “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”.
“Me lo mataron en este corso y yo quiero justicia, que paguen lo que tienen que pagar. Que se pudran en la cárcel. Era mi único hermano varón”, afirmó el joven conmovido por la muerte de su hermano de 18 años.