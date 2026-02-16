Tragedia en Carnaval: mataron a un chico de 18 años en plena fiesta y en medio de una multitud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/2023101267967611324&partner=&hide_thread=false Mercedes, mataron a tiros a un joven de 18 años en plena fiesta por el carnaval, Brian Cabrera, tenía 18 años, y recibió disparos en el pecho y la cabeza... pic.twitter.com/VPYcxoEULs — Doctor House (@Bobmacoy) February 15, 2026

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales que, "a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento" tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial en el corso de carnaval permitió la rápida identificación de los presuntos autores de la tragedia mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien "se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio".

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque.

Tragedia en Mercedes: homicidio y pánico en carnaval

La noticia del deceso de Brian Cabrera, víctima de un hecho desgarrador, derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia por la tragedia, que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad.

La indignación de familiares y allegados "obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias" y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.