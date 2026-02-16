Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a la provincia de Buenos Aires, luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval en la ciudad de Mercedes.
Tragedia en Carnaval: mataron a un chico de 18 años en plena fiesta y en medio de una multitud
Escenas de horror se vivieron durante la celebración del Carnaval en Mercedes, donde una tragedia conmocionó a los presentes
La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.
La tragedia se produjo tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor. Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.
El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas. A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales que, "a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento" tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.
La respuesta policial en el corso de carnaval permitió la rápida identificación de los presuntos autores de la tragedia mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien "se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio".
La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque.
Tragedia en Mercedes: homicidio y pánico en carnaval
La noticia del deceso de Brian Cabrera, víctima de un hecho desgarrador, derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia por la tragedia, que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad.
La indignación de familiares y allegados "obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias" y garantizar la seguridad del personal médico. En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.
Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.