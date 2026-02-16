Mendoza reduce a 5 años la secundaria técnica y redefine la formación con foco en empleo y la IA

En los talleres. Los estudiante de escuelas técnicas tienen una rápida salida laboral. Nuevos programas de estudio, menos años y centros de formación tecnológica para empezar a trabajar.

Menos duración, más terminalidad

La principal modificación es la reducción de la duración de las escuelas técnicas de seis a cinco años. Según explicaron desde el área educativa, la decisión responde a un problema persistente: la pérdida de estudiantes en el tramo final de la secundaria técnica.

El ministro señaló que el sistema venía registrando “mucho desgranamiento”, especialmente en el último año, por lo que el nuevo formato busca facilitar la terminalidad sin resignar calidad formativa.

Este año, iniciarán cuatro cohortes con el esquema de cinco años, marcando el inicio de la transición completa hacia el nuevo modelo.

En el caso de la enseñanza media en Mendoza, el cronograma establece que volverán a las aulas, el próximo 2 de marzo.

tadeo garcia zalazar escuelas tecnicas energia solar El ministro Tadeo García Zalazar dialogando con estudiantes del secundario. Imagen de archivo.

La novedad reside en un nuevo plan de estudio de 5 años, en un grupo de escuelas seleccionadas. Las orientaciones están pensadas para una rápida salida laboral con el título secundario.

Sistema de créditos en el secundario para la educación superior

García Zalazar habló de otro de los programas que vinculan a la educación secundaria con un sistema de créditos para ingresar al segundo año de las tecnicaturas de Educación Superior, que dependen de la DGE.

"Este año vamos a ampliar la cantidad de carreras con las que se va a poder ingresar al segundo año, si salís de un secundario orientado. Hasta ahora teníamos, software, energías limpias, construcciones en seco y ahora vamos a sumar nuevas tecnicaturas", destacó el ministro.

Profesorado de matemáticas Instituto Tomás Godoy Cruz.jpeg El profesorado de Matemáticas es una de las carreras docentes prioritarias en Mendoza y los alumnos acceden al cobro de una beca. Foto: UNO / Axel Lloret

Nuevos perfiles: operador de IA y orientaciones productivas

Uno de los ejes centrales de la reforma es la actualización de los perfiles profesionales. Desde cuarto y quinto año se incorporarán nuevas orientaciones vinculadas a sectores estratégicos:

Operador de Inteligencia Artificial

Desarrollo de software

Energías limpias

Construcciones en seco

La idea es que los estudiantes egresen con competencias alineadas a las demandas del mercado laboral y la transformación tecnológica.

Pasantías rentadas y programa Enlace

Otra novedad es la creación de cuatro centros regionales de formación tecnológica, enfocados en sectores productivos clave, uno de ellos es la empresa de metalmecánica Tassaroli en San Rafael.

La meta es que los estudiantes incorporen experiencia real durante su formación, reforzando la empleabilidad al egresar y con el soporte del Estado en ese primer trabajo, si son contratados por las empresas en donde hacen las pasantías, a través del programa Enlace del Ministerio de Producción.

Estos centros regionales estarán distribuidos en toda la provincia para la práctica laboral de estudiantes del secundario, como de los que egresen de las tecnicaturas de Educación Superior.

Más docentes de las carreras críticas y sistemas de becas

El ministro reconoció la necesidad de avanzar con la formación de docentes para los nuevos desafíos que se vienen, con énfasis en idiomas, matemática, química, entre otras de las asignaturas exactas.

Por eso, Mendoza mantendrá el sistema de becas para sostener la permanencia estudiantil de los estudiantes de estas carreras prioritarias, como una forma de estimular que continúen su trayectoria y egresen, teniendo como inserción laboral el sistema de educación estatal.