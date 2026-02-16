No es Venezuela: el país de América Latina que se consolida como el mayor productor de petróleo en 2026

Mientras tanto, la producción de Venezuela, país de América Latina con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco, se ha mantenido en torno a cifras mucho más modestas que en su apogeo, en parte debido a sanciones, falta de inversión extranjera y problemas operativos en su infraestructura energética.

Los mayores productores de petróleo del mundo

Detrás de Brasil, México sigue como el segundo productor regional con cifras significativas, pero ampliamente por debajo de los líderes del continente. Países emergentes como Guyana también ganan terreno gracias a descubrimientos y desarrollos offshore liderados por empresas internacionales, proyectando una producción creciente que podría acercarla a los primeros puestos en los próximos años.

Los mayores productores de petróleo del mundo son

Estados Unidos

Arabia Saudita

Rusia

Canadá

China

Irak

Brasil

Emiratos Árabes Unidos

Irán

Kuwait

Esta nueva jerarquía de producción petrolera en América Latina refleja no solo la evolución de las capacidades extractivas de cada país, sino también la transformación de la industria y la adaptación a nuevos contextos globales: inversiones tecnológicas, asociaciones internacionales y estrategias de mercado que permiten a Brasil consolidarse como la principal potencia petrolera regional en 2026.