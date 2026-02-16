En 2026, el mapa energético de América Latina muestra un cambio evidente en su estructura productiva, un país se afianza como el mayor productor de petróleo de la región, desplazando en práctica a Venezuela del liderazgo histórico que esta última tuvo durante décadas debido a sus vastas reservas.
No es Venezuela: el país de América Latina que se consolida como el mayor productor de petróleo en 2026
En América Latina, este país se posiciona como el mayor productor de petróleo en 2026, superando a Venezuela gracias a la expansión de sus campos y el aumento de sus exportaciones
Las cifras más actuales confirman que este país América Latina produjo alrededor de 3,77millones de barriles por día en 2025, marcando un nuevo récord y consolidando su rol dominante en la extracción petrolera latinoamericana.
Se trata de Brasil. Este crecimiento de este país de América Latina no es casualidad, sino el resultado de una política energética sostenida centrada en el desarrollo de campos en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en las cuencas del présal, donde yacimientos como Búzios y Mero han demostrado una productividad excepcional. Estas zonas han sido clave para que Brasil no solo mantenga una producción superior a la de otros países regionales, sino que también figure entre los top 10 productores de petróleo a nivel mundial.
Mientras tanto, la producción de Venezuela, país de América Latina con las mayores reservas probadas de crudo del planeta, concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco, se ha mantenido en torno a cifras mucho más modestas que en su apogeo, en parte debido a sanciones, falta de inversión extranjera y problemas operativos en su infraestructura energética.
Los mayores productores de petróleo del mundo
Detrás de Brasil, México sigue como el segundo productor regional con cifras significativas, pero ampliamente por debajo de los líderes del continente. Países emergentes como Guyana también ganan terreno gracias a descubrimientos y desarrollos offshore liderados por empresas internacionales, proyectando una producción creciente que podría acercarla a los primeros puestos en los próximos años.
Los mayores productores de petróleo del mundo son
- Estados Unidos
- Arabia Saudita
- Rusia
- Canadá
- China
- Irak
- Brasil
- Emiratos Árabes Unidos
- Irán
- Kuwait
Esta nueva jerarquía de producción petrolera en América Latina refleja no solo la evolución de las capacidades extractivas de cada país, sino también la transformación de la industria y la adaptación a nuevos contextos globales: inversiones tecnológicas, asociaciones internacionales y estrategias de mercado que permiten a Brasil consolidarse como la principal potencia petrolera regional en 2026.