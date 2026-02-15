El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Esta supremacía brasileña no solo se mide en volumen sino en dinámica de mercado. China ha otorgado a Brasil una cuota anual muy superior a la de Argentina dentro de su régimen de importaciones (1,106 millones de toneladas frente a 511000 toneladas en 2026), lo que abre mucho más espacio para que el gigante sudamericano aumente su presencia sin enfrentar aranceles punitivos.

Carne que exporta Brasil (1)

Por qué este país de América Latina desplaza a Argentina”

Ese contexto explica por qué Brasil, más que ningún otro país de la región, está desplazando a Argentina como principal proveedor de carne vacuna para China. Mientras Buenos Aires se centra en mantener su participación dentro de una cuota establecida, Brasil tiene margen a pesar de los límites arancelarios para crecer y negociar más con China.

La decisión del gobierno de China de aplicar medidas de salvaguardia y aranceles extras a las exportaciones que excedan las cuotas, un intento por proteger su industria local, podría aliviar un poco la presión sobre productores domésticos, pero también favorece indirectamente a quienes tienen más volumen permitido, como Brasil.