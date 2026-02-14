La DGE lanzó un plan para terminar la secundaria de adultos totalmente virtual y con el uso de la IA

Educación a distancia en el secundario. DGE Mendoza Se podrá estudiar desde una computadora y usar herramientas de IA para terminar el secundario en Mendoza.

Secundario virtual para adultos

Actualmente funcionan ocho centros cabecera que concentran la oferta completa de primero, segundo y tercer año en Educación a Distancia. Los estudiantes pueden obtener los títulos de Bachiller en Agro y Ambiente, y en Economía y Administración.

La modalidad es ciento por ciento virtual, con un noventa y siete por ciento de trabajo asincrónico. Las instancias sincrónicas pueden desarrollarse de manera presencial o a través de la plataforma Google Meet. Además, la actualización de la plataforma digital permitió una navegación más ágil y comprensible, con materiales interactivos, videoclases y acompañamiento docente en espacios temáticos.

La integración de herramientas de inteligencia artificial busca fortalecer la autonomía del estudiante, facilitar la resolución de actividades y promover el desarrollo de competencias digitales. De este modo, se apunta a un modelo más acompañado, flexible y adaptado a las trayectorias educativas diversas de la población destinataria.

Desde su implementación en 2022 en el Nivel Secundario de la modalidad CENS, esta alternativa ha demostrado ser un dispositivo efectivo para garantizar la continuidad y finalización de estudios en jóvenes y personas adultas.