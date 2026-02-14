El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana extralargo con condiciones climáticas variables en Mendoza. Rige una alerta amarilla por viento Zonda y tormentas con posible caída de granizo en algunas partes de la provincia. El pronóstico del tiempo mostró también un panorama con cielo despejado para la alta montaña para quienes eligieron Chile como destino.
Pronóstico del tiempo: rige alerta amarilla por viento Zonda y tormentas con posible caída de granizo
La alerta del SMN para este sábado abarca la zona baja de Malargüe por el Zonda. Las tormentas afectarán el Sur y luego se desplazarán al Valle de Uco y el Este
Un sábado con viento Zonda y temperaturas en ascenso
El sábado, el viento será leve desde el norte, afectando las zonas Norte, Este, Gran Mendoza y Sur de la provincia. Se espera viento Zonda en Malargüe y el Valle de Uspallata, con velocidades promedio de 35 km/h. La mañana estará seminublada, pero luego el cielo se despejará.
Hacia la noche, se iniciará convección en el Sur de Malargüe, extendiéndose hacia el Valle de Uco y la zona Este, con posibles tormentas y caída de granizo. La temperatura mínima será de 16°C en Malargüe y 19°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.
El domingo aparecen las lluvias
El domingo, una brisa leve desde el sur recorrerá toda la provincia. La mañana será inestable en la zona Este y el Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias débiles.
Por la tarde, se reactivará la convección en el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, con posibles lluvias hacia la noche. En alta montaña el cielo estará despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 15°C en Malargüe y 19°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.
Reaparecen las tormentas y el granizo el lunes
El lunes, el viento será leve del norte, afectando toda la provincia. Se espera viento Zonda en el Sur de Malargüe y la precordillera Sur, con velocidades promedio de 35 km/h.
La mañana será inestable en la zona Sur, con probabilidad de lluvias débiles. Por la tarde, se reactivará la convección con probabilidad de granizo en la zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco y la zona Norte y Este con lluvias.
En alta montaña el cielo estará despejado durante todo el día. La temperatura mínima será de 16°C en Malargüe y el Valle de Uco, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.
La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos climáticos adversos.