Pronóstico del tiempo: rige alerta amarilla por viento Zonda y tormentas con posible caída de granizo

El domingo aparecen las lluvias

El domingo, una brisa leve desde el sur recorrerá toda la provincia. La mañana será inestable en la zona Este y el Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias débiles.

Por la tarde, se reactivará la convección en el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, con posibles lluvias hacia la noche. En alta montaña el cielo estará despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 15°C en Malargüe y 19°C en el resto de la provincia, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 1 Habrá que estar atentos ante la posibilidad de que vuelvan las lluvias. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Reaparecen las tormentas y el granizo el lunes

El lunes, el viento será leve del norte, afectando toda la provincia. Se espera viento Zonda en el Sur de Malargüe y la precordillera Sur, con velocidades promedio de 35 km/h.

La mañana será inestable en la zona Sur, con probabilidad de lluvias débiles. Por la tarde, se reactivará la convección con probabilidad de granizo en la zona Sur, extendiéndose hacia el Valle de Uco y la zona Norte y Este con lluvias.

En alta montaña el cielo estará despejado durante todo el día. La temperatura mínima será de 16°C en Malargüe y el Valle de Uco, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación meteorológica, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos climáticos adversos.