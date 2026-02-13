Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Con calor

El pronóstico del tiempo alertó por posibles tormentas en casi la mitad de Mendoza

Las temperaturas irán en ascenso durante el fin de semana, según el pronóstico del tiempo. Además, hay alerta amarilla por tormentas que afecta el fin de semana

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El pronóstico del tiempo indicó calor y posibles tormentas con caída de granizo en algunos sectores de Mendoza.

El pronóstico del tiempo indicó calor y posibles tormentas con caída de granizo en algunos sectores de Mendoza.

Lejos quedaron los días de amenazas constantes por tormentas, pero el pronóstico del tiempo indica que esto podría volver a ocurrir durante este fin de semana. Mientras, las temperaturas irán en ascenso y se esperan días calurosos.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para este viernes se espera una máxima que rondará los 30 grados en el Gran Mendoza, con cielo algo nublado por momentos.

pronostico del tiempo verano primavera calor parque general san martin
El pronóstico del tiempo anticipa posibles tormentas aisladas para el sábado. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa posibles tormentas aisladas para el sábado. Imagen ilustrativa.

En el sudeste de la provincia se espera algo de inestabilidad hacia la noche, mientras que la alta montaña el cielo estará algo nublado y habrá viento del oeste.

Para el sábado, se espera que el calor se sienta más, y arrancará con una mínima de 18 grados, pero a la tarde la máxima podría alcanzar los 32 o 34 grados, además de la posibilidad de tormentas aisladas en el Gran Mendoza.

Estas condiciones del pronóstico del tiempo se mantendrán durante el domingo, para cuando se espera que el termómetro registre 20 grados de mínima y 32 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo anuncia tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para casi la mitad de Mendoza por tormentas que podrían ocurrir durante el sábado y parte del domingo.

Está vigente para Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y General Alvear desde la tarde del sábado y hacia la noche. En algunos sectores las tormentas se extenderán hasta la madrugada del domingo.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 43
El pronóstico del tiempo indicó que hay una alerta amarilla vigente por tormentas en sectores de Mendoza. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indicó que hay una alerta amarilla vigente por tormentas en sectores de Mendoza. Imagen ilustrativa.

La alerta amarilla indicada por el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional señala que "el área afectada por las tormentas aisladas podrán ser localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera local. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo".

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar