El pronóstico del tiempo alertó por posibles tormentas en casi la mitad de Mendoza

Para el sábado, se espera que el calor se sienta más, y arrancará con una mínima de 18 grados, pero a la tarde la máxima podría alcanzar los 32 o 34 grados, además de la posibilidad de tormentas aisladas en el Gran Mendoza.

Estas condiciones del pronóstico del tiempo se mantendrán durante el domingo, para cuando se espera que el termómetro registre 20 grados de mínima y 32 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo anuncia tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para casi la mitad de Mendoza por tormentas que podrían ocurrir durante el sábado y parte del domingo.

Está vigente para Lavalle, San Martín, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y General Alvear desde la tarde del sábado y hacia la noche. En algunos sectores las tormentas se extenderán hasta la madrugada del domingo.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 43 El pronóstico del tiempo indicó que hay una alerta amarilla vigente por tormentas en sectores de Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La alerta amarilla indicada por el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional señala que "el área afectada por las tormentas aisladas podrán ser localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera local. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo".