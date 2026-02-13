Un hombre fue condenado a la pena de 16 años de prisión por por abuso sexual. La víctima es un niño al que, además, le contagió una enfermedad provocándole un grave daño en la salud en una sentencia que fue dispuesta en un juicio oral que finalizó el jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El terrible caso de abuso sexual de un vecino y amigo de la familia: le habían dejado un niño a cargo
El hombre aprovechó la confianza de sus vecinos para cometer un abuso sexual inimaginable. La víctima también se contagió de una enfermedad
Según un informe del Ministerio Público de Acusación (MPA) de Santa Fe, se trata de Marcelo Rubén Ruiz, de 51 años, y la investigación penal estuvo a cargo del fiscal Matías Broggi, mientras que la fiscal Laura Gerard representó al MPA en el debate.
El abuso sexual fue cometido en Santo Tomé (departamento La Capital) en una sentencia que fue resuelta por la jueza Susana Luna en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Tras conocer el veredicto, Gerard valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva y condenó a Ruiz por la calificación penal y el monto de la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.
Asimismo, la fiscal precisó: “Desde el MPA, llevamos adelante un trabajo articulado con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez de Santo Tomé y el SAMCo de esa ciudad, a fin de proteger los derechos del niño que sufrió el abuso sexual, brindarle una contención integral y esclarecer lo que había sucedido”.
Abuso sexual: el caso del niño que estremece
la fiscal Laura Gerard señaló que “el condenado cometió el abuso sexual en 2022, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria”, y aclaró que “el hombre era vecino y amigo de la familia del pequeño”.
“El hecho delictivo fue en la vivienda del niño, en una oportunidad en la que Ruiz se quedó a cargo de cuidarlo mientras estaban a solas en un lugar de la casa”, afirmó la funcionaria del MPA. “Al agredirlo sexualmente, le transmitió una enfermedad con la que la víctima fue diagnosticada al año siguiente y demandó diversas intervenciones médicas y tratamientos”.
En tanto, se indicó que Ruiz fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño en la salud de del niño.