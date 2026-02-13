El terrible caso de abuso sexual de un vecino y amigo de la familia: le habían dejado un niño a cargo

Tras conocer el veredicto, Gerard valoró que “la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva y condenó a Ruiz por la calificación penal y el monto de la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Asimismo, la fiscal precisó: “Desde el MPA, llevamos adelante un trabajo articulado con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez de Santo Tomé y el SAMCo de esa ciudad, a fin de proteger los derechos del niño que sufrió el abuso sexual, brindarle una contención integral y esclarecer lo que había sucedido”.

Abuso sexual: el caso del niño que estremece

la fiscal Laura Gerard señaló que “el condenado cometió el abuso sexual en 2022, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria”, y aclaró que “el hombre era vecino y amigo de la familia del pequeño”.

“El hecho delictivo fue en la vivienda del niño, en una oportunidad en la que Ruiz se quedó a cargo de cuidarlo mientras estaban a solas en un lugar de la casa”, afirmó la funcionaria del MPA. “Al agredirlo sexualmente, le transmitió una enfermedad con la que la víctima fue diagnosticada al año siguiente y demandó diversas intervenciones médicas y tratamientos”.

En tanto, se indicó que Ruiz fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño en la salud de del niño.