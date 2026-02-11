Chacal del barrio San Martín: un ADN confirmó que tuvo 2 hijos con su hijastra de 12 años

Polo Judicial.jpg

El Chacal del barrio San Martín

La víctima declaró en reiteradas ocasiones en el expediente y recordó el primer abuso sexual que sufrió que fue el 13 de octubre de 2011, cuando tenía 11 años. El hombre aprovechaba cuando su pareja se iba a trabajar y abordaba a la víctima.

Las violaciones ocurrían entre 8 y 10 veces por mes. Según la denunciante, se fueron agravando a medida que pasaba el tiempo. El abusador comenzó a acceder carnalmente a la niña y la embarazó en 2 ocasiones, por lo que tuvo 2 bebés cuando tenía 12 y 14 años.

Como suele ocurrir en este tipo de casos de abuso sexual, el agresor amenazaba a la víctima con un cuchillo y con quitarle al vida si confesaba lo que estaba pasando.

Además del relato de la víctima, la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto cuenta con una prueba letal para el sospechoso: los cotejos de ADN que confirmaron que los niños nacidos en 2013 y 2014 son sus hijos.

Polo Judicial.jpeg

De hecho, en los últimos días estuvo cerca de cerrarse un juicio abreviado en el expediente pero Sergio Godoy no estuvo de acuerdo con la cantidad de años de prisión que iba a recibir. Por este motivo, la causa podría ventilarse en un juicio convencional en los próximos meses.

Más allá de la situación del presunto abusador sexual, fuentes judiciales detalló que la jueza María Alejandra Mauricio hizo un llamado de atención sobre 2 puntos en particular en el expediente. Por un lado, la situación de la madre de la víctima quien declaró que no le creía a su hija y sospechaba que había una "relación amorosa" entre la niña de 12 años y Sergio Godoy. Por otro lado, la inacción de las autoridades gubernamentales que debieron intervenir al asistir a una menor de 12 años que estaba embarazada.