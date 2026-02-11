Las pruebas de ADN suelen ser de las más clarificadoras en la investigaciones de delito. Mucho más cuando se indaga un abuso sexual. En el caso de un albañil de 51 años, los cotejos genéticos fueron contundentes al señalar que es el padre de los 2 bebés que tuvo su hijastra, quien quedó embarazada a los 12 y 14 años. Ahora, el presunto Chacal arriesga una dura condena.
Chacal del barrio San Martín: un ADN confirmó que tuvo 2 hijos con su hijastra de 12 años
El hombre de 51 años está imputado por abusar sexualmente de la víctima cuando tenía entre 11 y 24 años, producto de lo cual nacieron 2 personas
En los primeros días de 2025, una mujer de 24 años se acercó a una dependencia judicial y destapó uno de los casos de abuso sexual más grave de los últimos años. Palabras más palabras menos, dijo que su padrastro la había vejado durante más de una década en la casa donde convivían en el barrio San Martín de Ciudad y producto de eso había tenido 2 hijos.
Se inició una investigación judicial, que meses después derivó en la detención e imputación de Sergio Daniel Godoy, un albañil de 51 años. Este hombre está cerca de ir a juicio donde arriesga un panorama complicado.
El Chacal del barrio San Martín
La víctima declaró en reiteradas ocasiones en el expediente y recordó el primer abuso sexual que sufrió que fue el 13 de octubre de 2011, cuando tenía 11 años. El hombre aprovechaba cuando su pareja se iba a trabajar y abordaba a la víctima.
Las violaciones ocurrían entre 8 y 10 veces por mes. Según la denunciante, se fueron agravando a medida que pasaba el tiempo. El abusador comenzó a acceder carnalmente a la niña y la embarazó en 2 ocasiones, por lo que tuvo 2 bebés cuando tenía 12 y 14 años.
Como suele ocurrir en este tipo de casos de abuso sexual, el agresor amenazaba a la víctima con un cuchillo y con quitarle al vida si confesaba lo que estaba pasando.
Además del relato de la víctima, la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto cuenta con una prueba letal para el sospechoso: los cotejos de ADN que confirmaron que los niños nacidos en 2013 y 2014 son sus hijos.
De hecho, en los últimos días estuvo cerca de cerrarse un juicio abreviado en el expediente pero Sergio Godoy no estuvo de acuerdo con la cantidad de años de prisión que iba a recibir. Por este motivo, la causa podría ventilarse en un juicio convencional en los próximos meses.
Más allá de la situación del presunto abusador sexual, fuentes judiciales detalló que la jueza María Alejandra Mauricio hizo un llamado de atención sobre 2 puntos en particular en el expediente. Por un lado, la situación de la madre de la víctima quien declaró que no le creía a su hija y sospechaba que había una "relación amorosa" entre la niña de 12 años y Sergio Godoy. Por otro lado, la inacción de las autoridades gubernamentales que debieron intervenir al asistir a una menor de 12 años que estaba embarazada.