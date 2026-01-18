Condenaron y le volvieron a negar la domiciliaria a un taxista que abusó a una pasajera embarazada

Polo Judicial.jpg

La captura del abusador sexual

El taxista expulsó a la mujer del auto, quien cursaba un embarazo de 4 meses, y se fue del lugar con sus pocas pertenencias. Empezó a pedir auxilio hasta que un móvil policial la asistió y radicó la denuncia minutos después.

La víctima fue derivada al hospital donde le aplicaron el kit para víctimas de abuso sexual. Además se extrajeron muestras de fluidos de sus partes íntimas y de sus prendas de ropa. Esta fue la clave para avanzar en la investigación.

El Laboratorio de Huellas Genéticas Forenses cotejó los rastros de semen con los ADN cargados en su base de datos. Arrojó match con un joven de apellido Romero, que estaba detenido en otra causa por abuso sexual y por eso estaba cargado en el sistema. Pero el estudio también indicó que el atacante podrían ser familiares directos suyos en línea ascendente o descendente.

Así fue que los pesquisas identificaron a José Mauricio Rromero (49), un chofer de camiones que tenía la licencia vencida y por eso se dedicaba al transporte urbano. Sin embargo, no lograron capturarlo hasta el 2 de enero de 2024.

Polo Judicial.jpeg

Condena por abuso sexual y domiciliaria rechazada

Con la prueba letal en su contra, más otras evidencias como cámaras de seguridad que filmaron a la víctima escapar tras el ataque, José Romero pasó por un juicio abreviado a fines del año pasado. El 8 de diciembre fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

Desde que está privado de su libertad, ha solicitado la prisión domiciliaria en casi media docena de ocasiones. Los argumentos han sido siempre vinculados a su salud ya que padece diabetes, obesidad e hipertensión. Siempre se la han rechazado.

La última negativa fue el miércoles pasado. El abusador sexual planteó que sufrió un infarto el 10 de noviembre pasado, por lo que le colocaron un stent pero se le infectó. Sin embargo, la Justicia dictaminó que su cuadro de salud puede ser tratado dentro de la penitenciaría sin que corra riesgo su vida.