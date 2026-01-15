Capturaron a un hombre de 36 años sospechado de abusar sexualmente de una chica de 19 años en Capital

La detención del acusado de abuso sexual

Se montó un operativo en la zona y con las características aportadas por la víctima, personal de cámaras de seguridad detectó a un hombre en calle España y San Lorenzo, en el momento que ingresaba a la plaza España.

Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ES.TRA.DA) - Rugbiers Franceses El detenido por abuso sexual quedó detenido directamente en el centro de detención transitorio Es.Tra.Da. debido a sus antecedentes. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En pocos minutos el sospechoso de abuso sexual fue alcanzado por los efectivos que lo detuvieron y lo trasladaron a una comisaría para comenzar el proceso. Luego, la Justicia decidió que quedara alojado directamente a Es.Tra.Da., el penal transitorio ubicado en el Ministerio Público Fiscal, frente al penal San Felipe, en Capital.

El hombre de 36 años tiene con varios antecedentes, entre ellos dos abusos sexuales y tres denuncias por violencia de género.