Un hombre de 36 años fue capturado en el centro de la Capital de Mendoza como sospechoso de cometer un abuso sexual. Ocurrió luego de que una joven de 19 años pidiera auxilio, le contara a la Policía y Preventores lo ocurrido. Encontraron al acusado por las cámaras de seguridad en la plaza España.
Capturaron a un hombre de 36 años sospechado de abusar sexualmente de una chica de 19 años en Capital
Fue capturado en la plaza España, en el centro, luego que la víctima del abuso sexual pidió auxilio. El detenido tiene antecedentes por el mismo delito
Ocurrió alrededor de las 21.30 del miércoles cuando una joven paró a personal de Tránsito de Capital para pedirles ayuda. En pocos minutos llegaron Preventores y la Policía, quienes asistieron a la chica de 19 años.
Allí contó que fue víctima de un abuso sexual en las inmediaciones de calle Virgen del Carmen y España, de Capital, y dio las características de quien habría sido su agresor.
La detención del acusado de abuso sexual
Se montó un operativo en la zona y con las características aportadas por la víctima, personal de cámaras de seguridad detectó a un hombre en calle España y San Lorenzo, en el momento que ingresaba a la plaza España.
En pocos minutos el sospechoso de abuso sexual fue alcanzado por los efectivos que lo detuvieron y lo trasladaron a una comisaría para comenzar el proceso. Luego, la Justicia decidió que quedara alojado directamente a Es.Tra.Da., el penal transitorio ubicado en el Ministerio Público Fiscal, frente al penal San Felipe, en Capital.
El hombre de 36 años tiene con varios antecedentes, entre ellos dos abusos sexuales y tres denuncias por violencia de género.