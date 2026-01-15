Argentina pasó de depender casi exclusivamente de su producción agropecuaria a poner el foco también en sus recursos minerales subterráneos. En especial, son dos los que llaman la atención.

La oferta clave de Argentina a China con dos minerales clave que podrían coronar al país como potencia minera

En el centro de esta disputa aparecen dos minerales clave para China. El primero es el uranio, un recurso silencioso pero decisivo para el siglo XXI. Sostiene una de las apuestas energéticas más estratégicas del mundo, la energía nuclear. Concentrado en provincias como San Juan, Mendoza y Chubut, el uranio de Argentina representa combustible para reactores, estabilidad energética y una pieza central.