Argentina pasó de depender casi exclusivamente de su producción agropecuaria a poner el foco también en sus recursos minerales subterráneos. En especial, son dos los que llaman la atención.
La oferta clave de Argentina a China con dos minerales clave que podrían coronar al país como potencia minera
En el centro de esta disputa aparecen dos minerales clave para China. El primero es el uranio, un recurso silencioso pero decisivo para el siglo XXI. Sostiene una de las apuestas energéticas más estratégicas del mundo, la energía nuclear. Concentrado en provincias como San Juan, Mendoza y Chubut, el uranio de Argentina representa combustible para reactores, estabilidad energética y una pieza central.
Estados Unidos ha estado presionando a Argentina en conversaciones recientes para limitar la influencia china en sectores estratégicos, incluyendo el acceso a minerales críticos como el uranio, que es fundamental para la industria nuclear y la tecnología de energía atómica.
El segundo son las tierras raras, un conjunto de elementos menos conocidos por el público general, pero indispensables para la tecnología moderna. Están detrás de los imanes de alta potencia, las turbinas eólicas, los chips, los satélites y sistemas de defensa avanzada. Mientras el uranio ya cuenta con un historial de exploración y capacidades científicas consolidadas en Argentina, las tierras raras emergen como la nueva frontera extractiva que el país comienza a mirar con mayor ambición y estrategia.
La implicancia de estos minerales para Argentina
- La implicancia de esta jugada geopolítica va mucho más allá de la economía local. Si Argentina logra consolidar una cadena de valor más completa, estaría transformando su posición en el mapa mundial de recursos estratégicos.
- Esto no solo atraerá capitales desde China, sino también desde mercados que buscan diversificar sus fuentes de minerales críticos y reducir la dependencia de cadenas dominadas por unos pocos.
- Las implicancias de este escenario son profundas. Económicamente, el país podría pasar de exportar materias primas tradicionales a convertirse en un actor central de las cadenas globales de tecnología y energía limpia.
- Geopolíticamente, Argentina se vuelve un tablero donde compiten intereses de Estados Unidos, China y países como Irán, que buscan asegurarse suministros estratégicos en un mundo cada vez más tensionado.
- Ambientalmente, el desafío es enorme. Extraer sin dañar comunidades y ecosistemas frágiles. Políticamente, el reto será convertir esta riqueza mineral en bienestar real y duradero, y no en un nuevo ciclo de dependencia.