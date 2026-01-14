China supera a todos los países de América del Sur y se convierte en el mayor productor de peces amazónicos

Los especialistas coinciden en que la introducción de especies amazónicas en otros países se produjo gradualmente y a través de varias fuentes diferentes. Así mismo, además de la producción de peces para consumo humano, China y otras naciones asiáticas se han convertido en referencia en la cría de peces ornamentales amazónicos.

Peces (2)

China domina el mercado de peces

Según señala el portal especializado The Fish site: "en muchos casos, estos peces introducidos han mostrado tendencias invasoras y dañinas al ser liberados en cuencas hidrográficas fuera de su área de distribución natural. En las últimas décadas, estas especies parecen haberse extendido cada vez más en países tropicales como India, Tailandia, Vietnam y Papúa Nueva Guinea"

Desde hace años, China lleva la delantera en la producción de peces amazónicos. Registros de la Organización de Naciones Unidades para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del 2020, señalan que el gigante asiático produjo 59.400 toneladas de este pescado. Le siguen