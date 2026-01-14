Ganancias, el artículo que tensiona la reforma laboral e implica hasta $60.000 millones menos para Mendoza

El respaldo del gobierno de Alfredo Cornejo convive, sin embargo, con el reclamo de varios gobernadores que advierten por la pérdida de recursos en un contexto de ajuste.

Javier Milei Patricia Bullrich conversación.jpg La senadora Patricia Bullrich junto a Javier Milei. Tanto ella como el ministro del Interior, Diego Santilli, han salido a defender a capa y espada la reforma laboral que propone el oficialismo.

Baja de Ganancias con la reforma laboral: cómo impactaría en Mendoza

El proyecto de reforma laboral modifica la escala del impuesto a las Ganancias para empresas en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2026. No obstante, su aplicación está supeditada a la decisión del Ministerio de Economía, una facultad que le otorga el artículo 212 del dictamen de comisión, incorporado durante el debate legislativo y ausente en el proyecto original, y que condiciona reducciones impositivas al cumplimiento de las metas de equilibrio fiscal.

Según el articulado, la alícuota del 30% se reduciría al 27%, mientras que la del 35% bajaría al 31,5%. Esta medida representa una reducción general del 10% respecto de los niveles vigentes, con el objetivo de fortalecer el incentivo a la reinversión de utilidades y mejorar la competitividad regional -según el proyecto-.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), esa baja del impuesto a las Ganancias prevista en el artículo 191 del proyecto implicaría un costo fiscal total de $1,9 billones, de los cuales $1,1 billones dejarían de ingresar a las provincias por coparticipación.

En el caso de Mendoza, el documento calcula que la pérdida estimada alcanzaría los $45.000 millones en 2027. En tanto que el estimado del Ministerio de Hacienda está incluso por encima de esa cifra: entre $50.000 y $60.000 millones por año.

victor fayad alfredo cornejo presupuesto 2026 El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, promueven la reforma laboral y tributaria más allá de una posible baja en la recaudación. Foto: Gobierno de Mendoza

En un contexto de ajuste sobre las finanzas provinciales, gobernadores advierten que la medida implicaría una nueva pérdida de recursos coparticipables. Por ese motivo, y en plena negociación política por el apoyo a la reforma laboral, reclaman que la Nación compense esa merma mediante la coparticipación de otros tributos, como el impuesto al cheque o a los combustibles.

Desde Mendoza, en cambio, el Gobierno provincial manifestó su respaldo a la reducción gradual de impuestos, aun con el impacto negativo que podría tener en la recaudación. “El criterio de disminución de la alícuota de Ganancias es sumamente razonable”, expresó Víctor Fayad en una entrevista radial.

Otro de los pedidos planteados por los gobernadores es que la reducción de las alícuotas comience a regir para los ejercicios 2027 y no para los de 2026, con el objetivo de atenuar el impacto fiscal inmediato sobre las provincias.

Fayad reconoció el efecto que la baja de Ganancias tendría sobre la coparticipación, pero defendió la medida estipulada en la reforma laboral por sus efectos económicos: “Si uno se queda con un análisis puramente fiscalista, se pierde de pensar en los beneficios que puede tener una disminución de impuestos, que además se alinea con lo que hacemos a nivel provincial: aliviar la carga tributaria a las empresas para que sean más rentables, reinviertan y generen empleo”.

Alivio de Ganancias en otros rubros

Además de la reducción gradual de la alícuota para sociedades, el proyecto de reforma laboral introduce beneficios directos que alivian la carga de Ganancias en otros rubros, también partir del 1 de enero de 2026:

El texto establece que quedarán exentas del impuesto las Ganancias derivadas del alquiler de inmuebles destinados exclusivamente a casa-habitación; se exime el resultado de la enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre ellos (según el art. 99 de la ley) para operaciones realizadas desde esa fecha; y se amplía la exención para los intereses de plazos fijos, eliminando la restricción de que deban ser solo en moneda nacional para gozar del beneficio.

Negociación por la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral será tratado durante las sesiones extraordinarias de febrero, con una expectativa de media sanción entre el 10 y 11 de ese mes.

De ahí el apuro del oficialismo por acelerar contactos con gobernadores con las visitas de Diego Santilli a provincias como Chubut, Chaco, Mendoza y San Luis; al mismo tiempo que la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, empuja en el Congreso para asegurar su aprobación.