Antes de viajar a Mendoza Diego Santilli pasó por Chaco para sumar apoyo a la reforma laboral

Antes de viajar a Mendoza el ministro del Interior Diego Santilli se reunió este lunes en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA) y quien manifestó su apoyo a la necesidad de avanzar con la reforma laboral.
El funcionario de Javier Milei tiene previsto llegar el jueves a Mendoza para reunirse con otro mandatario aliado, en este caso Alfredo Cornejo quien para esa fecha ya estará de nuevo a cargo del Poder Ejecutio tras sus vacaciones.
La semana anterior el Colorado Santilli estuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
Diego Santilli en Chaco con Zdero
“Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir nuestra Nación, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía. Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”, destacó el mandatario chaqueño Leandro Zdero, tras el encuentro.
El gobernador recibió al funcionario nacional en la sede del Ejecutivo provincial, en el marco de la ronda de encuentros que activó Santilli para lograr consensos con los gobernadores para que los legisladores que les responden voten a favor del proyecto.
La “modernización laboral” comenzará a tratarse en el Senado a principios de febrero en medio de la resistencia del sindicalismo y el peronismo.
“No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, sostuvo, por su parte, Santilli,
“Conversaron sobre la importancia de que se apruebe la Ley de Reforma Laboral para modernizar el mercado de trabajo, fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo del país y las provincias”, se informó en un comunicado
Santilli dijo que “esta reforma va a ser muy importante para las provincias” porque “va a dinamizar sectores claves”, como “energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”.