El presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales con el objetivo de ampliar el alcance internacional de sus ideas, difundir su agenda de gobierno y fortalecer la comunicación directa con audiencias globales. La iniciativa forma parte de la estrategia de posicionamiento internacional del gobierno, en un contexto de creciente interés por las políticas económicas y reformas que impulsa la administración nacional.
Milei lanzó sus cuentas personales de redes sociales en inglés y apunta a una audiencia global
Milei lanzó sus cuentas oficiales en inglés, desde donde difundirá la agenda presidencial, las reformas del gobierno y su visión del país en el plano global
Estrategia de comunicación internacional
Milei inauguró sus cuentas oficiales de redes sociales en idioma inglés en distintas plataformas digitales como Instagram, YouTube, X (antes Twitter), TikTok y Facebook, con la intención de comunicar de primera mano las políticas de gobierno, las reformas impulsadas y la visión de la Argentina en el escenario global.
A través de un mensaje en video, el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus nuevos perfiles: “Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, afirmó, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su vínculo con la difusión del libertarianismo.
La apertura de estas cuentas se enmarca en una política comunicacional que busca eliminar intermediarios en la transmisión de contenidos oficiales y fortalecer el vínculo con sectores de todo el mundo que muestran interés en el "proceso de transformación" que está viviendo Argentina bajo su gestión.
Contenidos y objetivos de los perfiles en inglés
Desde las nuevas cuentas en inglés, que ya están activas en las principales redes, se compartirán materiales relacionados con:
- La agenda presidencial y la actividad oficial del jefe de Estado.
- Las reformas impulsadas por el gobierno argentino en áreas clave como economía y políticas públicas.
- La visión internacional del país, su rol en el mundo y la proyección de la Argentina hacia audiencias extranjeras.
La jugada representa una apuesta a posicionar la voz del presidente más allá de las fronteras nacionales, consolidando una presencia digital directa con públicos internacionales que por lo general consumen contenido político en inglés.
Plataformas y perfiles disponibles
Las cuentas oficiales en inglés del presidente Javier Milei ya se pueden seguir en las siguientes plataformas:
- Instagram: @mileienglishofficial
- YouTube: @MileiEnglishOfficial
- X (Twitter): @jmilei_english
- TikTok: @mileienglishofficial
- Facebook: @MileiEnglishOfficial
Esta expansión digital se da en un momento en que líderes políticos de todo el mundo buscan consolidar audiencias internacionales y participar de debates globales sobre economía y políticas públicas, reforzando así la presencia de sus ideas en un contexto globalizado.