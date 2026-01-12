Milei lanzó sus cuentas personales de redes sociales en inglés y apunta a una audiencia global

La apertura de estas cuentas se enmarca en una política comunicacional que busca eliminar intermediarios en la transmisión de contenidos oficiales y fortalecer el vínculo con sectores de todo el mundo que muestran interés en el "proceso de transformación" que está viviendo Argentina bajo su gestión.

Contenidos y objetivos de los perfiles en inglés

Desde las nuevas cuentas en inglés, que ya están activas en las principales redes, se compartirán materiales relacionados con:

La agenda presidencial y la actividad oficial del jefe de Estado.

Las reformas impulsadas por el gobierno argentino en áreas clave como economía y políticas públicas.

La visión internacional del país, su rol en el mundo y la proyección de la Argentina hacia audiencias extranjeras.

La jugada representa una apuesta a posicionar la voz del presidente más allá de las fronteras nacionales, consolidando una presencia digital directa con públicos internacionales que por lo general consumen contenido político en inglés.

El estreno de las nuevas cuentas fue acompañado por un mensaje en video en el que el mandatario invitó a la comunidad internacional a seguir sus perfiles en inglés El avatar dibujado de Javier Milei.

Plataformas y perfiles disponibles

Las cuentas oficiales en inglés del presidente Javier Milei ya se pueden seguir en las siguientes plataformas:

Instagram: @mileienglishofficial

YouTube: @MileiEnglishOfficial

X (Twitter): @jmilei_english

TikTok: @mileienglishofficial

Facebook: @MileiEnglishOfficial

Esta expansión digital se da en un momento en que líderes políticos de todo el mundo buscan consolidar audiencias internacionales y participar de debates globales sobre economía y políticas públicas, reforzando así la presencia de sus ideas en un contexto globalizado.