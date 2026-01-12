La segunda semana del año arranca con temperaturas más elevadas, con una mínima que rondó los 20 grados en el amanecer, y con una máxima que irá en aumento, según el pronóstico del tiempo. Además, las típicas tormentas de verano podrían darse hacia la tarde o noche, y hay una alerta amarilla para el sur de Mendoza.
El pronóstico del tiempo llega con calor, tormentas y una alerta amarilla
Las temperaturas irán en aumento desde este lunes, según el pronóstico del tiempo. Se esperan tormentas en el Gran Mendoza y en el sur, donde rige una alerta
El amanecer de este lunes fue un poco más cálido que los días anteriores y se espera que la máxima alcance los 31 o 33 grados hacia la tarde.
Pero esto no será todo, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la probabilidad de tormentas aisladas en Gran Mendoza, y no se descarta la posible caída de granizo en algunos sectores.
Esta situación podría extenderse hasta la madrugada del martes, cuando se espera que haya un leve descenso de las temperaturas, con un día nublado y la persistencia de las tormentas aisladas nuevamente durante la tarde.
Pronóstico del tiempo con alertas por tormentas
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes por tormentas en San Rafael y General Alvear, zonas donde las precipitaciones están presentes hace varios días.
Esta alerta marca que pueden registrarse fuertes ráfagas de viento y tampoco se descarta la posibilidad de caída de granizo.
El pronóstico del tiempo indicó que para la mañana del martes está vigente otra alerta amarilla también por tormentas, pero esta vez para la Zona Este: parte de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz.