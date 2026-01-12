El pronóstico del tiempo llega con calor, tormentas y una alerta amarilla

Esta situación podría extenderse hasta la madrugada del martes, cuando se espera que haya un leve descenso de las temperaturas, con un día nublado y la persistencia de las tormentas aisladas nuevamente durante la tarde.

pronostico servicio meteorologico nacional El pronóstico del tiempo anticipó una semana con ascenso de las temperaturas. Imagen ilustrativa.

Pronóstico del tiempo con alertas por tormentas

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes por tormentas en San Rafael y General Alvear, zonas donde las precipitaciones están presentes hace varios días.

tormenta en san rafael 2025 El pronóstico del tiempo alertó por tormentas en San Rafael y General Alvear. Imagen ilustrativa.

Esta alerta marca que pueden registrarse fuertes ráfagas de viento y tampoco se descarta la posibilidad de caída de granizo.

El pronóstico del tiempo indicó que para la mañana del martes está vigente otra alerta amarilla también por tormentas, pero esta vez para la Zona Este: parte de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz.