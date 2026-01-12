Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo llega con calor, tormentas y una alerta amarilla

Las temperaturas irán en aumento desde este lunes, según el pronóstico del tiempo. Se esperan tormentas en el Gran Mendoza y en el sur, donde rige una alerta

Las máximas de esta semana rondarán los 30 y 33 grados; salvo el martes, para cuando se espera un descenso de la temperatura, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La segunda semana del año arranca con temperaturas más elevadas, con una mínima que rondó los 20 grados en el amanecer, y con una máxima que irá en aumento, según el pronóstico del tiempo. Además, las típicas tormentas de verano podrían darse hacia la tarde o noche, y hay una alerta amarilla para el sur de Mendoza.

El amanecer de este lunes fue un poco más cálido que los días anteriores y se espera que la máxima alcance los 31 o 33 grados hacia la tarde.

El pron&oacute;stico del tiempo anticip&oacute; un lunes caluroso y tormentas aisladas hacia la tarde noche. Imagen ilustrativa.

Pero esto no será todo, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la probabilidad de tormentas aisladas en Gran Mendoza, y no se descarta la posible caída de granizo en algunos sectores.

Esta situación podría extenderse hasta la madrugada del martes, cuando se espera que haya un leve descenso de las temperaturas, con un día nublado y la persistencia de las tormentas aisladas nuevamente durante la tarde.

El pron&oacute;stico del tiempo anticip&oacute; una semana con ascenso de las temperaturas. Imagen ilustrativa.

Pronóstico del tiempo con alertas por tormentas

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes por tormentas en San Rafael y General Alvear, zonas donde las precipitaciones están presentes hace varios días.

El pron&oacute;stico del tiempo alert&oacute; por tormentas en San Rafael y General Alvear. Imagen ilustrativa.

Esta alerta marca que pueden registrarse fuertes ráfagas de viento y tampoco se descarta la posibilidad de caída de granizo.

El pronóstico del tiempo indicó que para la mañana del martes está vigente otra alerta amarilla también por tormentas, pero esta vez para la Zona Este: parte de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz.

