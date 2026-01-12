En lo que va de 2026 cruzaron a Chile casi 30% menos personas que el año pasado

Si se analizan las mismas fechas, aun con algunos altibajos y hasta incluso paridad, desde el 1 de enero empezó a percibirse un salto interanual primero gradual, y luego más notable, en el recambio quincenal.

paso cristo redentor chile demoras alta montaña 2 Las filas para pasar a Chile, un "clásico" del verano... aunque en lo que va de 2026 no fueron tantas.

Destino Chile, entre el Año Nuevo y las vacaciones

Por caso, unos 3.150 mendocinos habían elegido pasar el primer día del 2025 en Chile. Con la llegada del flamante 2026, esa cantidad bajó un 8,5%, porcentaje que se incrementó ya el segundo día del año.

La merma por el Paso Cristo Redentor hacia el país trasandino se notó el viernes 2 de enero: cruzaron 6.079 personas, contra 8.239 del 2025. O sea, un 26,22% menos que las que planificaron sus vacaciones en la primera quincena de enero hace un año.

Y mientras del 3 al 5 de enero la cantidad de viajeros fue comparable a las mismas fechas del 2025, desde el lunes 6 la brecha fue ampliándose: el pico hasta ahora fue el miércoles 7, con 9.088 viajeros, unos 3.000 menos que en el 2025.

Horcones Así se veía por momentos este segundo fin de semana de enero el ingreso al Complejo Roque Carranza rumbo a Chile.

Incluso el auge de los tours de compras -que fueron un boom entre fines del 2023 e inicios del 2025- parece haberse disipado. Que se haya apreciado el peso chileno lo explica: la relación 1.100/1.000 hoy ya roza los $1.600 argentinos por cada $1.000 chilenos.

Y se refleja en el desplazamiento de micros de un lado a otro de la cordillera. Mientras en la primera semana de enero del 2025 fueron y volvieron de Chile 372 ómnibus, hasta el viernes 9 de enero último la cifra no superó los 279.

Tours de compras Chile 1.jpg A juzgar por un flujo de ómnibus casi 25% menor al de principios del 2025, y más allá de los que viajan para sus vacaciones, los tours de compras a Chile parecen haber mermado

De 4 horas a minutos: otra postal del paso Cristo Redentor

En enero del 2025, por el intenso tránsito de vehículos y micros en busca de ingresar a territorio chileno, las demoras llegaban a 4 horas en el mejor de los casos, y más en algunos momentos. Entonces, todavía motivadas por el interés comercial.

"En 2025 las demoras llegaron hasta las doce horas. En cambio, del 29 de diciembre al lunes 6 lo máximo fue cinco y lógicamente se repitió el viernes 9 luego de estar cerrado el paso el día anterior", reseñó Osvaldo Valle, vocero de la Coordinación argentina.

Pero la merma sigue y el segundo fin de semana de este 2026 hubo una agilidad inusual: entre ingreso y la salida, los trámites de Aduanas y Migraciones en el Paso Cristo Redentor insumieron 20/30 minutos en promedio, con picos de 180.

Por estos días ya no se ven las largas filas de vehículos que solían llegar hasta el túnel distante a 1 km del complejo fronterizo. Y, a juzgar por la dinámica actual, el trayecto seguirá despejado y de fácil acceso, al menos en lo que a tránsito se refiere.