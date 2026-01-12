Un accidente ocurrido en alta montaña en la ruta hacia Chile dejó el saldo de una víctima fatal, otras personas heridas y corte de tránsito temporal. El siniestro se produjo tras el choque entre un camión y un auto.
Un hombre fallecido y desvíos de tránsito hacia Chile tras un accidente en alta montaña
El accidente tuvo lugar entre un auto particular y un camión que circulaban por la Ruta 7, a la altura de Potrerillos
Según la información policial, el accidente ocurrió sobre la Ruta 7, en el kilómetro 1.093, en la localidad de Potrerillos. El impacto fue entre un camión y un vehículo particular que iba ocupado por 5 personas.
Qué pasó en el accidente de Ruta 7
Producto de la colisión en Potrerillos, 2 de los ocupantes del auto quedaron atrapados dentro del habitáculo, por lo que se solicitó ayuda de Bomberos para lograr rescatarlos del interior del rodado. Se trata de un hombre que perdió la vida minutos después, mientras que una mujer quedó internada con lesiones de gravedad.
Tras el accidente, se produjo un corte total de tránsito en el tramo de la Ruta 7 entre Potrerillos y Uspallata. Los vehículos particulares fueron desviados por la ruta 82 hacia Cacheuta, mientras que los camiones quedaron esperando en la zona a que se vuelva a habilitar el tránsito. Cerca de las 7, las autoridades liberaron el flujo vehicular en la zona.