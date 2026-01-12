Un hombre fallecido y desvíos de tránsito hacia Chile tras un accidente en alta montaña

Según la información policial, el accidente ocurrió sobre la Ruta 7, en el kilómetro 1.093, en la localidad de Potrerillos. El impacto fue entre un camión y un vehículo particular que iba ocupado por 5 personas.

Qué pasó en el accidente de Ruta 7

Producto de la colisión en Potrerillos, 2 de los ocupantes del auto quedaron atrapados dentro del habitáculo, por lo que se solicitó ayuda de Bomberos para lograr rescatarlos del interior del rodado. Se trata de un hombre que perdió la vida minutos después, mientras que una mujer quedó internada con lesiones de gravedad.